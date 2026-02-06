Bravos suma a ex jugador del Barcelona como refuerzo para el Clausura 2026

Con el mercado de fichajes a punto de cerrase, los equipos de la Liga MX buscan terminar de reforzarse para el 2026, donde el cuadro de los Bravos de Juárez sorprendieron con la incorporación del español, Ramón Rodríguez Jiménez ‘Monchu’, proveniente del futbol de Grecia.

Ramón Rodríguez Jiménez ‘Monchu’, nuevo jugador de FC Bravos | IG:@monchurodriguez

¿Quién es Monchu?

El futbolista español llega del club griego, Aris Salónica. Monchu fue cedido a los Bravos por un año y con opción a compra, por lo que su destino en México dependerá de cómo se desempeñe y se lleven a cabo las cosas durante el Clausura y Apertura 2026.

El jugador originario de Mallorca, España, se desempeña como mediocampista, por lo que el cuadro de la frontera deja en claro su prioridad de reforzar la línea intermedia, para poder tener un control más óptimo del juego y evitar que se repitan situaciones como la del juego contra Cruz Azul.

Monchu en entrenamiento con Aris Salónica | IG:@monchurodriguez

Monchu cuenta con una vasta experiencia en el balompié del viejo continente, pues no es para menos, ya que el español fue formado en la masía del Barcelona, donde vivió todas la etapas de las inferiores hasta debutar con el equipo B.

Tras vivir una buen etapa de formación en Barcelona, el futbolista fue cedido a equipo de media tabla de LaLiga, cómo Girona, Granada y Real Valladolid, hasta que finalmente en 2024 llegó al Aris Salónica de Grecias.

La frontera se refuerza

Con la llegada de Ramón Rodríguez, el conjunto dirigido por Pedro Caixinha cubre una posición importante para el funcionamiento del estratega portugués, además de conseguir un futbolista que está en ritmo de juego y se puede adaptar con mayor veracidad al grupo.

FC Juárez en su derrota ante Cruz Azul I IMAGO7