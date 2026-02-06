Al-Nassr, sin Cristiano Ronaldo, venció al Al-Ittihad con gol en los últimos minutos

Este viernes, en el Al-Awwal Park, el Al-Nassr recibió a un disminuido Al-Ittihad que, sin Karim Benzema y sin N´golo Kanté, no lograron salir vivos de la casa del equipo de Cristiano Ronaldo tras un error en los últimos minutos del partido.

Durante los primeros 45 minutos, lo más relevante del juego llegó a los 12 minutos del encuentro, después de un centro de Moussa Diaby, el árbitro revisó la jugada por un potencial penal, después de una mano de Mohamed Simakan.

Al-Nassr venció en los últimos minutos al Al-Ittihad | X: @AlNassrFC

Luego de la revisión, el central del encuentro decidió no marcar penal, el resto de la primera mitad, ambos equipos se preocuparon más por defender y no perder que por atacar, entendiendo que ambas escuadras no contaban con sus máximas figuras.

En la segunda mitad, la cosa no cambió mucho, el Al-Nassr propuso un poco más con Sadio Mané, Kingsley Coman y Joao Felix, aunque no pudieron vencer a Predrag Rajkovic, que mantuvo invicta su valla durante gran parte del partido.

Al-Nassr venció en los últimos minutos al Al-Ittihad | X: @AlNassrFC

Cerca del final del partido, con el Al-Nassr totalmente volcado al ataque, el Al-Ittihad decidió defender con todo el empate en el partido.

El error táctico llegó pasados los 80 minutos cuando, después de un disparo del Al-Nassr, el balón contactó la mano de un defensor para que el árbitro decidiera marcar penal, mismo que marcó Sadio Mané, ya en el agregado, Angelo Gabriel marcó el segundo gol del partido.

Al-Nassr venció en los últimos minutos al Al-Ittihad | X: @AlNassrFC

Con este resultado, el Al-Nassr se queda en el segundo puesto de la Saudi Pro League con 49 unidades, quedandose a uno de distancia del Al-Hilal, que quedó como líder con 50 puntos.

Por su parte, el Al-Ittihad se alejó más de la posibilidad de acercarse a los primeros puestos, quedándose en 34 puntos, quedando a cuatro del Al-Tawoon.