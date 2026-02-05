Cristiano Ronaldo cumple 41 años en medio de incertidumbre sobre su futuro

Este 5 de febrero, Cristiano Ronaldo celebra su cumpleaños número 41 manteniéndose como una de las grandes figuras del futbol mundial mientras se acerca a la marca de los mil goles oficiales.

Sin embargo, CR7 no atraviesa su mejor momento en Arabia Saudita, pues lo que debería ser un momento de celebración, se ha transformado en una novela dramática que tiene su futuro pendiendo de un hilo

Cristiano Ronaldo con playera de entrenamiento l @AlNassrFC_EN

El capitán del Al-Nassr ha manifestado su descontento por lo que considera una falta de apoyo a su proyecto en comparación con rivales directos como el Al-Hilal, equipo que recientemente fichó a Karim Benzema y ha recibido una inyección económica muy importante.

La tensión alcanzó su punto máximo cuando el portugués decidió ausentarse de los últimos compromisos de liga, una medida de protesta que la prensa internacional ha calificado como una "huelga".

El motivo principal del enfado de Ronaldo reside en la política de fichajes del Fondo de Inversión Pública (PIF). El delantero sostiene que mientras otros clubes han recibido refuerzos de élite, el Al-Nassr no ha sido fortalecido con el mismo ímpetu, dejando a su equipo en una posición de desventaja en la lucha por el título.

Cristiano Ronaldo en entrenamiento con Al Nassr l X:AlNassrFC_EN

Mundial en puerta: ¿Cambiará de equipo?

A sus 41 años, Ronaldo tiene como objetivo llegar en plenitud física a su sexta Copa del Mundo, un récord absoluto que planea compartir con Lionel Messi.

No obstante, la tensión que existe en estos momentos entre él y su club ha llevado a otros equipos, especialmente de Europa y Estados Unidos, a acercarse para sondear la posibilidad de un fichaje.