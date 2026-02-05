Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

¿Odia a Adrián Marcelo? Christian Martinoli descarta colaboración de los Farsantes con Hermanos de Leche

Christian Martinoli, narrador de TV Azteca | IMAGO7
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 11:29 - 05 febrero 2026
El narrador destacó en su podcast que conoce a los dos comediantes, pero no hay alguna colaboración de momento

El podcast de Christian Martinoli y Luis García, “Farsantes con Gloria”, se ha consolidado como uno de los contenidos más exitosos entre los aficionados al futbol y el entretenimiento en general. La química entre ambos narradores de TV Azteca ha traspasado la cancha y ahora domina también el formato digital, generando conversación constante en redes sociales.

Ante este éxito, los seguidores del proyecto han comenzado a especular sobre posibles colaboraciones con otros podcasts populares, entre ellos “Hermanos de Leche”, uno de los espacios más escuchados dentro del entretenimiento en México, encabezado por La Mole y Adrián Marcelo.

Farsantes con Gloria | @martinolimx

¿Habrá colaboración entre “Farsantes con Gloria” y “Hermanos de Leche”?

Durante una charla reciente, Christian Martinoli fue directo al abordar el tema y dejó claro que una colaboración con “Hermanos de Leche” no parece viable. El narrador explicó que el principal obstáculo sería Adrián Marcelo, con quien, según sus palabras, no existe una buena relación.

Martinoli señaló que tiene entendido que Adrián Marcelo “lo odia”, lo que haría prácticamente imposible concretar una participación conjunta. “No puedo ir con Adrián Marcelo; no nos va a aceptar”, comentó el cronista del Ajusco, dejando en claro que no hay apertura para un acercamiento entre ambos.

La tensión entre figuras del entretenimiento deportivo

En redes sociales, los seguidores se dividieron entre quienes lamentan que una colaboración no se concrete y quienes consideran que el estilo de “Farsantes con Gloria” no necesita cruces con otros formatos para seguir creciendo. La polémica, lejos de afectar al proyecto, parece haber aumentado su visibilidad.

Por ahora, “Farsantes con Gloria” continúa su camino con éxito propio, mientras que la posibilidad de una colaboración con “Hermanos de Leche” queda prácticamente descartada. Lo cierto es que Martinoli y Luis García siguen demostrando que su autenticidad y franqueza también son parte clave del atractivo de su podcast.

Adrián Marcelo | YouTube Adrián Marcelo
