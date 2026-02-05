Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

Claudia García critica a Domenec Torrent y lo llama 'llorón' tras el empate de Rayados

Domenec Torrent, entrenador de Monterrey | IMAGO7
David Torrijos Alcántara 08:19 - 05 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La presentadora española expresó su descontento con la imagen que dejó el conjunto mexicano

El agónico empate 1-1 que Rayados de Monterrey consiguió en su visita al Xelajú de Guatemala, en el partido de Ida de la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup 2026, ha generado múltiples críticas.

Torrent en partido con Rayados l IMAGO7

Durante programa de Fox, se analizó el desempeño del equipo regiomontano. En este espacio, la conductora Claudia García no se guardó nada y criticó duramente al entrenador del equipo, su compatriota Domenec Torrent, a quien calificó de "llorón" por su actitud tras el encuentro.

¿Qué dijo Claudia García sobre Torrent?

La presentadora española expresó su descontento con la imagen que dejó el conjunto mexicano en su debut en el torneo continental. García fue directa al señalar la actuación del equipo y las quejas del técnico.

Rayados de Monterrey vs Xelajú en la Liga de Campeones de la CONCACAF I MEXSPORT

"Hablamos de Rayados y de cómo llora el gran Torrent, ay Torrent... El Norte a día de hoy está dando mucha pena con lo de Rayados en Guatemala, no se puede defender", comentó la conductora durante la emisión del miércoles 4 de febrero de 2026.

El partido finalizó con un marcador de 1-1, un resultado que Monterrey rescató en los últimos minutos. Este gol de visitante le otorga una ligera ventaja para el partido de vuelta, que se jugará la próxima semana en el Estadio BBVA.

El camino de Rayados en 2026

El encuentro de vuelta, que definirá al equipo que avanzará a la siguiente fase de la Concacaf Champions Cup, se disputará el miércoles 11 de febrero de 2026 en Monterrey, Nuevo León.

Mientras tanto, el equipo dirigido por Torrent, que cuenta con figuras como Sergio Canales, Anthony Martial y Jesús 'Tecatito' Corona, busca dejar atrás la eliminación en la Liguilla del Apertura 2025. La afición exige resultados tanto en el torneo internacional como en la Liga MX.

En Monterrey son conscientes de la deuda que tienen con sus seguidores. La conquista de un nuevo título de Concacaf y, sobre todo, el anhelado campeonato de liga, que se les niega desde 2019, se ha convertido en una obligación para el club en este Torneo Clausura 2026.

Monterrey en el juego de ida de la primera ronda de la CONCACAF Champions Cup I MEXSPORT
Últimos videos
Lo Último
11:01 Se queda sin defensa: Abogados de Nodal renuncian en caso contra Universal Music
10:57 ¿Bad Bunny con chaleco antibalas en los Grammy 2026? Esta es la teoría que circula en redes sociales
10:48 Cadillac y Tommy Hilfiger presentan su primera colección con mercancía de Checo Pérez: Precios y dónde comprar
10:46 Ahora sí, Estadio Azul ya tiene sede
10:46 Christian Ebere: Embajada de México en Uruguay adelanta nuevo fichaje de Cruz Azul
10:45 ¿Doble cartelera de NFL en México? Esto es lo que se sabe
10:18 Cristiano Ronaldo cumple 41 años en medio de incertidumbre sobre su futuro
09:48 'Home office' en el Mundial 2026, podría ser una realidad
09:32 El futuro de Messi y su regreso al Barça: una decisión en pausa
09:12 San valentín 2026: Esto gastarás para celebrar el 14 de febrero en CDMX
Tendencia
1
Futbol Nacional Jugadora de Tigres Femenil se va de México tras reportar incidentes de acoso
2
Futbol Nacional Nuevo estadio de Cruz Azul: Las opciones de ubicación en la CDMX
3
Contra ¡Otra vez el cubrebocas! Lo decretan obligatorio por brote de sarampión
4
Futbol Nacional ¿Nuevo estadio? Cruz Azul y la Jefa de Gobierno de la CDMX se reúnen para afinar detalles
5
Futbol Jorge Sánchez ya está en Grecia para firmar con su nuevo equipo
6
Futbol Ochoa y el AEL Limassol sorprenden en Chipre y avanzan a semifinales de Copa
Te recomendamos
Se queda sin defensa: Abogados de Nodal renuncian en caso contra Universal Music
Contra
05/02/2026
Se queda sin defensa: Abogados de Nodal renuncian en caso contra Universal Music
¿Bad Bunny con chaleco antibalas en los Grammy 2026? Esta es la teoría que circula en redes sociales
Contra
05/02/2026
¿Bad Bunny con chaleco antibalas en los Grammy 2026? Esta es la teoría que circula en redes sociales
Valteri Bottas y Checo Pérez con la nueva mercancía de Cadillac | Sitio Oficial Tommy Hilfiger
Fórmula 1
05/02/2026
Cadillac y Tommy Hilfiger presentan su primera colección con mercancía de Checo Pérez: Precios y dónde comprar
Ahora sí, Estadio Azul ya tiene sede
Opinión
05/02/2026
Ahora sí, Estadio Azul ya tiene sede
Christian Ebere: Embajada de México en Uruguay adelanta nuevo fichaje de Cruz Azul
Futbol
05/02/2026
Christian Ebere: Embajada de México en Uruguay adelanta nuevo fichaje de Cruz Azul
¿Doble cartelera de NFL en México? Esto es lo que se sabe
NFL
05/02/2026
¿Doble cartelera de NFL en México? Esto es lo que se sabe