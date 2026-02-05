Claudia García critica a Domenec Torrent y lo llama 'llorón' tras el empate de Rayados

El agónico empate 1-1 que Rayados de Monterrey consiguió en su visita al Xelajú de Guatemala, en el partido de Ida de la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup 2026, ha generado múltiples críticas.

Torrent en partido con Rayados l IMAGO7

Durante programa de Fox, se analizó el desempeño del equipo regiomontano. En este espacio, la conductora Claudia García no se guardó nada y criticó duramente al entrenador del equipo, su compatriota Domenec Torrent, a quien calificó de "llorón" por su actitud tras el encuentro.

¿Qué dijo Claudia García sobre Torrent?

La presentadora española expresó su descontento con la imagen que dejó el conjunto mexicano en su debut en el torneo continental. García fue directa al señalar la actuación del equipo y las quejas del técnico.

Rayados de Monterrey vs Xelajú en la Liga de Campeones de la CONCACAF I MEXSPORT

"Hablamos de Rayados y de cómo llora el gran Torrent, ay Torrent... El Norte a día de hoy está dando mucha pena con lo de Rayados en Guatemala, no se puede defender", comentó la conductora durante la emisión del miércoles 4 de febrero de 2026.

El partido finalizó con un marcador de 1-1, un resultado que Monterrey rescató en los últimos minutos. Este gol de visitante le otorga una ligera ventaja para el partido de vuelta, que se jugará la próxima semana en el Estadio BBVA.

El camino de Rayados en 2026

El encuentro de vuelta, que definirá al equipo que avanzará a la siguiente fase de la Concacaf Champions Cup, se disputará el miércoles 11 de febrero de 2026 en Monterrey, Nuevo León.

Mientras tanto, el equipo dirigido por Torrent, que cuenta con figuras como Sergio Canales, Anthony Martial y Jesús 'Tecatito' Corona, busca dejar atrás la eliminación en la Liguilla del Apertura 2025. La afición exige resultados tanto en el torneo internacional como en la Liga MX.

En Monterrey son conscientes de la deuda que tienen con sus seguidores. La conquista de un nuevo título de Concacaf y, sobre todo, el anhelado campeonato de liga, que se les niega desde 2019, se ha convertido en una obligación para el club en este Torneo Clausura 2026.