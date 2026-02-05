Cae alcalde de Tequila, Jalisco: lo vinculan con el narco y el CJNG

En un operativo sorpresa durante la madrugada del lunes 5 de febrero, fuerzas federales detuvieron a Diego 'N', alcalde de Tequila, Jalisco, por su presunta relación con esquemas de extorsión a empresarios tequileros y posibles vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La noticia fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, como parte del despliegue de la Operación Enjambre, estrategia nacional contra la extorsión y corrupción.

“En seguimiento a la Operación Enjambre, donde fueron detenidos tres presidentes municipales del Estado de México, y derivado de varias denuncias ciudadanas, en un operativo coordinado DefensaMX, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y CNI fue detenido en Jalisco, Diego ‘N’, presidente municipal de Tequila, Jalisco”, expuso.

Omar García Harfuch dio a conocer la detención del presidente municipal de Tequila / Redes Sociales

Caen más funcionarios públicos

Pero presidente municipal no cayó solo. En la misma operación también fueron detenidos tres de sus colaboradores cercanos:

Juan Manuel Pérez Sosa , director de Seguridad Pública

Juan Gabriel Toribio Villarreal , director de Catastro y Predial

Isaac Carbajal Villaseñor, director de Obras Públicas

“Estas acciones se realizan en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el combate a la corrupción instruida por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”.

El funcionario cayó junto a tres de sus colaboradores del ayuntamiento / FB: @morenalaesperanzadetequila

Investigado desde antes… y con antecedentes pesados

De acuerdo con los informes, el edil estaría ligado a una red de corrupción dentro del Ayuntamiento que habría exigido pagos ilegales a comerciantes y desviado recursos públicos.

Además, ya había levantado sospechas en mayo de 2025, cuando durante un evento con la banda Los Alegres del Barranco, se proyectaron imágenes de “El Mencho”, líder del CJNG. Por ese hecho, fue citado a declarar ante la Fiscalía del Estado.

La detención se llevó a cabo luego de cinco cateos simultáneos en distintos puntos de Jalisco.

Un operativo especial logró capturarlo por la madrugada de este 5 de febrero / FB: @morenalaesperanzadetequila

Último movimiento antes de ser detenido

Antes de su captura, su última actividad en redes sociales fue el 4 de febrero, cuando presumió los avances del programa de bacheo en Agua Caliente. Un día después, estaba esposado y bajo custodia federal.