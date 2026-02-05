Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

Kevin Durant revela que no conoce la música de Bad Bunny previo al Super Bowl

Kevin Durant en juego | AP
David Torrijos Alcántara 08:50 - 05 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
pesar de su desconocimiento sobre el artista puertorriqueño, el jugador de la NBA mostró aprecio por espectáculos anteriores

El alero estrella de la NBA, Kevin Durant, sorprendió al admitir que nunca ha escuchado la música del popular artista Bad Bunny y, por lo tanto, no tiene especial interés en su participación en el espectáculo del Super Bowl.

Bad Bunny en la 68a entrega anual de los Premios Grammy 2026 |AP

La confesión tuvo lugar durante una entrevista en el programa The Up & Adams Show, conducido por Kay Adams. En un ambiente relajado, la conversación giró inicialmente en torno a la recuperación de Durant tras una reciente lesión de tobillo, sobre la cual el jugador aseguró que se encuentra "mejorando".

¿Qué dijo Durant sobre Bad Bunny?

El momento más destacado llegó cuando Adams, en un tono distendido, le preguntó si estaba preparado para "bailar con Bad Bunny" en el intermedio del gran partido. La respuesta de Durant fue directa y causó sorpresa: "Nunca he escuchado a Bad Bunny", afirmó con naturalidad.

Bad Bunny estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad de Puerto Rico | AP

Ante la posibilidad de que se animara a bailar durante el show, el propio Durant descartó la idea entre risas, al añadir: "No soy un gran bailarín".

Kevin Durant sobre shows de medio tiempo

A pesar de su desconocimiento sobre el artista puertorriqueño, Durant sí mostró aprecio por espectáculos de medio tiempo anteriores. En particular, mencionó que la actuación de Usher en una edición pasada le pareció especialmente buena y demuestra que no es ajeno al entretenimiento que rodea al evento deportivo.

Se espera que Bad Bunny realice un show único en el Super Bowl, al ser el primero que se haga completamente en español.

Bad Bunny durante la ceremonia de los premios Grammy 2026 | AP
Últimos videos
Lo Último
11:01 Se queda sin defensa: Abogados de Nodal renuncian en caso contra Universal Music
10:57 ¿Bad Bunny con chaleco antibalas en los Grammy 2026? Esta es la teoría que circula en redes sociales
10:48 Cadillac y Tommy Hilfiger presentan su primera colección con mercancía de Checo Pérez: Precios y dónde comprar
10:46 Ahora sí, Estadio Azul ya tiene sede
10:46 Christian Ebere: Embajada de México en Uruguay adelanta nuevo fichaje de Cruz Azul
10:45 ¿Doble cartelera de NFL en México? Esto es lo que se sabe
10:18 Cristiano Ronaldo cumple 41 años en medio de incertidumbre sobre su futuro
09:48 'Home office' en el Mundial 2026, podría ser una realidad
09:32 El futuro de Messi y su regreso al Barça: una decisión en pausa
09:12 San valentín 2026: Esto gastarás para celebrar el 14 de febrero en CDMX
Tendencia
1
Futbol Nacional Jugadora de Tigres Femenil se va de México tras reportar incidentes de acoso
2
Futbol Nacional Nuevo estadio de Cruz Azul: Las opciones de ubicación en la CDMX
3
Contra ¡Otra vez el cubrebocas! Lo decretan obligatorio por brote de sarampión
4
Futbol Nacional ¿Nuevo estadio? Cruz Azul y la Jefa de Gobierno de la CDMX se reúnen para afinar detalles
5
Futbol Jorge Sánchez ya está en Grecia para firmar con su nuevo equipo
6
Futbol Ochoa y el AEL Limassol sorprenden en Chipre y avanzan a semifinales de Copa
Te recomendamos
Se queda sin defensa: Abogados de Nodal renuncian en caso contra Universal Music
Contra
05/02/2026
Se queda sin defensa: Abogados de Nodal renuncian en caso contra Universal Music
¿Bad Bunny con chaleco antibalas en los Grammy 2026? Esta es la teoría que circula en redes sociales
Contra
05/02/2026
¿Bad Bunny con chaleco antibalas en los Grammy 2026? Esta es la teoría que circula en redes sociales
Valteri Bottas y Checo Pérez con la nueva mercancía de Cadillac | Sitio Oficial Tommy Hilfiger
Fórmula 1
05/02/2026
Cadillac y Tommy Hilfiger presentan su primera colección con mercancía de Checo Pérez: Precios y dónde comprar
Ahora sí, Estadio Azul ya tiene sede
Opinión
05/02/2026
Ahora sí, Estadio Azul ya tiene sede
Christian Ebere: Embajada de México en Uruguay adelanta nuevo fichaje de Cruz Azul
Futbol
05/02/2026
Christian Ebere: Embajada de México en Uruguay adelanta nuevo fichaje de Cruz Azul
¿Doble cartelera de NFL en México? Esto es lo que se sabe
NFL
05/02/2026
¿Doble cartelera de NFL en México? Esto es lo que se sabe