Kevin Durant revela que no conoce la música de Bad Bunny previo al Super Bowl

El alero estrella de la NBA, Kevin Durant, sorprendió al admitir que nunca ha escuchado la música del popular artista Bad Bunny y, por lo tanto, no tiene especial interés en su participación en el espectáculo del Super Bowl.

Bad Bunny en la 68a entrega anual de los Premios Grammy 2026 |AP

La confesión tuvo lugar durante una entrevista en el programa The Up & Adams Show, conducido por Kay Adams. En un ambiente relajado, la conversación giró inicialmente en torno a la recuperación de Durant tras una reciente lesión de tobillo, sobre la cual el jugador aseguró que se encuentra "mejorando".

¿Qué dijo Durant sobre Bad Bunny?

El momento más destacado llegó cuando Adams, en un tono distendido, le preguntó si estaba preparado para "bailar con Bad Bunny" en el intermedio del gran partido. La respuesta de Durant fue directa y causó sorpresa: "Nunca he escuchado a Bad Bunny", afirmó con naturalidad.

Bad Bunny estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad de Puerto Rico | AP

Ante la posibilidad de que se animara a bailar durante el show, el propio Durant descartó la idea entre risas, al añadir: "No soy un gran bailarín".

Kevin Durant sobre shows de medio tiempo

A pesar de su desconocimiento sobre el artista puertorriqueño, Durant sí mostró aprecio por espectáculos de medio tiempo anteriores. En particular, mencionó que la actuación de Usher en una edición pasada le pareció especialmente buena y demuestra que no es ajeno al entretenimiento que rodea al evento deportivo.

Se espera que Bad Bunny realice un show único en el Super Bowl, al ser el primero que se haga completamente en español.