La NFL revisará la Regla Rooney tras un ciclo de contrataciones con poca diversidad

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, admitió que la NFL debe mejorar sus esfuerzos para fomentar la diversidad en la contratación de entrenadores en jefe, luego de que sólo un entrenador de minoría fuera contratado de cara a la temporada 2026.

La Regla Rooney, implementada en 2003, obliga a los equipos a entrevistar al menos a dos candidatos de minorías para puestos vacantes de entrenador en jefe, coordinador o gerente general, y al menos a uno para el cargo de entrenador de mariscales de campo. Sin embargo, no los obliga a tener uno entrenador dentro de estas categorías y esta temporada la cantidad de entrenadores que entran dentro de la regla disminuyó

Goodell habló sobre las minorías en la NFL | AP

Pocos entrenadores de minoría en las vacantes

Tras concluir un ciclo de contrataciones en el que solo uno de los diez puestos de entrenador principal fue ocupado por un candidato de una minoría, el comisionado Roger Goodell aseguró que la NFL examinará a fondo la Regla Rooney y sus implicaciones para "seguir avanzando" en materia de diversidad.

"Creo que nos hemos convertido en una liga más diversa en todas las áreas, incluyendo los entrenadores, pero aún nos queda trabajo por hacer", afirmó Goodell. "Estamos reevaluando todo lo que hacemos, incluyendo el programa de aceleración y cada aspecto de nuestras políticas para afrontar los desafíos de hoy y de mañana. Necesitamos analizar esto y por qué obtuvimos estos resultados este año".

El comisionado confirmó que todos los equipos cumplieron con la regla en el reciente ciclo de contrataciones, e incluso sugirió que la mayoría "superó" el requisito mínimo al entrevistar a más de dos candidatos de minorías. Sin embargo, los resultados no reflejaron ese esfuerzo.

Daronte Jones y otros entrenadores de minoría fueron entrevistados | AP

Entrenadores de minoría

Robert Saleh, de ascendencia libanesa y nuevo entrenador de los Tennessee Titans, fue el único candidato de una minoría en obtener un puesto principal. Ningún entrenador afroamericano fue contratado, marcando la quinta vez que esto ocurre desde la creación de la Regla Rooney.

Actualmente, de cara a la temporada 2026, la liga cuenta con solo tres entrenadores en jefe afroamericanos: DeMeco Ryans (Houston Texans), Todd Bowles (Tampa Bay Buccaneers) y Aaron Glenn (New York Jets).