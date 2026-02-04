Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Charly Rodríguez destaca salida de Jorge Sánchez a Europa pensando en el Mundial 2026

Charly Rodríguez festeja con Cruz Azul en el Clausura 2026 | IMAGO7
Iliany Aparicio 19:59 - 03 febrero 2026
Sánchez volverá al Viejo Continente para jugar en Grecia

Previo al debut de Cruz Azul en la Concachampions, Charly Rodríguez habló sobre distintos temas clave en el entorno de La Máquina, entre ellos la salida de Jorge Sánchez al futbol europeo con el PAOK de Grecia, un movimiento que se daría en un momento importante rumbo a la próxima Copa del Mundo.

El jugador celeste aseguró que entiende la decisión de su compañero y destacó el aspecto personal y profesional que conlleva volver al futbol europeo.

“Cada uno tiene sus sueños, creo que él tiene esa espinita de lo que fue su primera etapa en Europa y está con ganas de volver, así que nada creo que tiene enfrente una oportunidad que muchos de nosotros en algún momento hemos querido y si la toma y así lo ve él para su crecimiento para su mejoría y obviamente para llegar de la mejor versión a la Copa del Mundo pues bienvenido sea”

“Cada uno toma sus decisiones y lo ve por el lado mejor, de lo humano y de lo profesional así que es un amigo, un compañero y sea la decisión que tome estamos para él, para apoyarlo y para ayudarlo a crecer”

Charly destaca partido en Canadá

En lo colectivo, Rodríguez destacó la ilusión del equipo por arrancar una nueva edición de la Concachampions con el objetivo claro de pelear por el título. “Creo que mañana arranca una nueva oportunidad para nosotros de pelear por un nuevo título. Sabemos la importancia y todo lo que te da este torneo, ya lo vivimos y claro que tenemos ganas de volverlo a vivir”, comentó.

El mediocampista enfatizó la relevancia de cada partido, especialmente en las primeras fases del certamen. “Sabemos la importancia que cada uno de los partidos tiene para las etapas finales, así que hay que afrontarlo de la mejor manera para tener un buen accionar del equipo y poder sacar la primera victoria”, apuntó.

Charly Rodríguez l IMAGO7

Finalmente, Charly restó importancia a las condiciones climáticas que enfrentará Cruz Azul en Vancouver, asegurando que el equipo está preparado.

“Venimos de un partido de liga en una ciudad con un clima muy similar, incluso la cancha es parecida, así que no lo desconocemos. No podemos fijarnos en eso, sino en nosotros, en ir en busca del triunfo y sacar una ventaja para después ir a casa más tranquilos”
