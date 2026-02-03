Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Jorge Sánchez, a detalles de dejar Cruz Azul para ser nuevo jugador del PAOK de Grecia

Sánchez apunta a dejar Cruz Azul para volver a Europa | MEXSPORT
Iliany Aparicio 09:16 - 03 febrero 2026
El defensor mexicano volverá a jugar en Europa después de su paso por La Máquina

Jorge Sánchez está listo para volver al futbol europeo. La negociación está a un 95 por ciento para que el lateral mexicano continúe su carrera en el PAOK de Grecia, club que fue directamente por el jugador y logró destrabar la operación con Cruz Azul tras varios días de conversaciones.

La transacción se pactó en 4 millones de dólares fijos más 500 mil dólares en variables, una cifra que representa una venta importante para La Máquina. Además, Cruz Azul se aseguró el 20 por ciento de la carta de Jorge Sánchez, pensando en una futura transferencia que pueda generar ingresos adicionales.

Sánchez apunta a dejar Cruz Azul para volver a Europa | IMAGO7

En lo deportivo, la salida ya tiene efectos inmediatos. Jorge Sánchez se encuentra actualmente en la Ciudad de México y ya no será considerado para el compromiso de Concachampions ante Vancouver FC.

El único punto pendiente en la negociación es el calendario de pagos, ya que PAOK y Cruz Azul aún deben definir si el monto total se cubrirá en un plazo de 18 o 24 meses.

Sánchez apunta a dejar Cruz Azul para volver a Europa | IMAGO7

Con esta operación, Jorge Sánchez se convertirá en la quinta baja de Cruz Azul en este Clausura 2026, sumándose a las salidas de Mateusz Bogusz, Ángel Sepúlveda, Ignacio Rivero y Lorenzo Faravelli.

Ante la salida del lateral mexicano, la postura actual del cuerpo técnico es jugársela con Campos a perfil cambiado.

En paralelo, la directiva cementera ya se mueve en el mercado. En estos momentos están buscando concretar la llegada de Joao Pedro, además de un extremo, posiciones que consideran prioritarias para equilibrar el plantel tras las recientes bajas.

Jorge Sánchez inicia una nueva aventura en Europa con el PAOK, buscando consolidarse nuevamente en el futbol del Viejo Continente.

Sánchez apunta a dejar Cruz Azul para volver a Europa | IMAGO7
