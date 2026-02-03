Los Angeles 2028 confirma ciudades sede para los torneos de futbol en los Juegos Olímpicos

El comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 anunció este martes 3 de febrero las sedes en las cuales se llevarán a cabo los torneos de futbol. En total, seis ciudades albergarán el certamen, tanto en la rama varonil como femenil, además de que el emblemático Rose Bowl también formará parte de la justa veraniega.

Casey Wasserman, director ejecutivo del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, durante una reunión del COI | AP

Un torneo olímpico de futbol para Estados Unidos

El fútbol, conocido como el deporte de pelota más popular del mundo, ha sido parte de casi todos los Juegos Olímpicos desde 1900. Este deporte cautiva a los aficionados por la increíble agilidad y la pasión que demuestran sus atletas en el campo de juego.

Los Juegos de LA28 marcarán un hito, ya que el torneo olímpico femenino de fútbol regresará a Estados Unidos por primera vez desde su debut en los Juegos de Atlanta 1996. En aquella ocasión la selección local se llevó el oro, por lo que ahora nuevamente tratará de coronarse en casa y revalidar el título obtenido en París 2024.

En cuanto a los varones, nunca han ganado una medalla olímpica. En 1904, cuando clubes representaban a las selecciones, Christian Brothers College ganó la plata y St. Rose Parish el bronce, aunque dichos logros no están reconocidos por la FIFA, solo por el Comité Olímpico Internacional (COI).

Casey Wasserman, presidente del comité de Los Angeles 2028, durante conferencia de prensa | AP

Cuando más cerca estuvo el equipo de las Barras y las Estrellas de subir al podio en el futbol varonil fue Sydney 2000, cuando finalizó cuarto tras perder 2-0 el partido por el tercer lugar ante la Selección de Chile. Ahora tratarán de hacer historia, aprovechando la localía en Los Angeles.

¿Dónde se llevará a cabo el torneo de futbol en Los Ángeles 2028?

El comité organizador del evento anunció que la Fase de Grupos y de eliminación directa se llevarán a cabo en seis ciudades estadounidenses: Nueva York, Nueva York; Columbus, Ohio; Nashville, Tennessee; San Luis, Misuri; San José, California; y San Diego, California. Además, el emblemático Rose Bowl Stadium, en Pasadena, albergará las Semifinales y las Finales.

Reynold Hoover, director ejecutivo de LA28, destacó ante el COI que el torneo se desarrollará en “estadios de la MLS de primer nivel ya existentes”. Con esta decisión, la intención es seguir el modelo utilizado en ediciones anteriores de los Juegos Olímpicos para "maximizar accesibilidad e impacto nacional".

Nueva York, en el New York Stadium, futura casa del New York City FC

Columbus, Ohio, en el Columbus Stadium

Nashville, Tennessee, en el Nashville Stadium

San Luis, Missouri, en el Energizer Park

San Diego, California, en el Snapdragon Stadium

San José, California, en el PayPal Park

Pasadena, California, Rose Bowl, sede de Semifinales y Finales