"Seremos unos leones": DT de Olimpia manda mensaje a América previo a su partido de Concachampions

Con respeto, pero sin miedo. Bajo esa consigna saldrá Olimpia este martes a la cancha del Estadio Nacional "Chelato Uclés" en Tegucigalpa, donde se enfrentará a América en el partido de ida de la Primera Ronda de la Copa de Campeones Concacaf. Y aunque la diferencia entre planteles es grande, el club hondureño saldrá con la mentalidad de dar la sorpresa.

Así lo aseguró el director técnico de Olimpia, Eduardo Espinel, quien destacó la importancia de salir con mentalidad ganadora en casa. "No vamos a escondernos. En nuestra casa tenemos que imponer condiciones. Estos partidos te dicen dónde estás parado como equipo. Queremos competir de tú a tú y demostrar que Olimpia puede estar a este nivel".

Eduardo Espinel, director técnico de Olimpia, en la conferencia de prensa previo al juego ante América en la Copa de Campeones Concacaf 2026 | CAPTURA DE PANTALLA

Añadió que el apoyo de la gente será clave, además de que señaló que deberán ser cautos, pues es una eliminatoria de dos juegos. "Nuestra gente empuja, aprieta y nos da un plus. En casa somos distintos. Esto se define en 180 minutos. No se gana ni se pierde todo en un solo partido. Seremos unos leones dentro de la cancha. Con respeto, pero sin miedo", añadió.

Técnico de Olimpia 'minimiza' salida de Álvaro Fidalgo

Por otra parte, cuando le cuestionaron sobre el plantel de América, Espinel le quito importancia a la salida de Álvaro Fidalgo y destacó que el equipo tiene un plantel amplio. De igual forma, señaló que la experiencia de André Jardine le da ventaja a las Águilas, por lo que no cometerá el error de enfocarse solo en uno o dos jugadores del rival.

André Jardine en conferencia de prensa previo a los Cuartos de Final de la Copa de Campeones Concacaf 2026 | MEXSPORT

"Yo me he mirado todos los partidos y analizo el costo del plantel que tiene. No me van a preguntar solo por un jugador del América. El club no se basa solo en un jugador, tienen seleccionados de Chile, Uruguay, de Colombia, debe haber alguno mejor; también van a jugar el Mundial y Fidalgo no. América tiene variantes, calidad y un técnico que sabe competir estas instancias. No cambia mucho quién juegue", declaró.

En cuanto a las propias ausencias que tendrá Olimpia para este compromiso, Eduardo Espinel aseguró que confía plenamente en los elementos que estarán a su disposición para el compromiso de este martes. "Tenemos ausencias, sí, pero el equipo que va a salir a la cancha representa lo que es Olimpia", finalizó Espinel.

¿Cuándo y a qué hora juega América en la Concachampions?

La actividad de la Primera Ronda del torneo de Concacaf comenzará este martes 3 de febrero, con el partido de Tigres como visitante ante Forge FC a las 18:00 horas (tiempo del centro de México). Mientras que el compromiso de América está programado a las 20:00 horas, para cerrar con el compromiso de Pumas ante San Diego FC a las 22:00 horas.

Jugadores de América en lamento tras quedar fuera ante Cruz Azul en Cuartos de Final de la Concachampions en 2025 | MEXSPORT