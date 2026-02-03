América ficha a Raphael Veiga y suma otro brasileño a su legado histórico

América hizo oficial el fichaje de Raphael Veiga para el Clausura 2026 proveniente del Palmeiras, convirtiéndose así en el jugador brasileño número 47 en militar en las Águilas.

La relación entre el América y los jugadores brasileños está llena de capítulos brillantes; muchos de ellos han dejado una huella imborrable en la historia del conjunto capitalino, aunque también existen los casos en los que la historia no terminó tan bien como se esperaba.

HISTÓRICOS BRASILEÑOS AZULCREMAS

Uno de los primeros brasileños en llegar al América fue nada más y nada menos que José Alves 'Zague'. El delantero llegó en 1961 proveniente del Santos, donde jugó al lado de Edson Arantes do Nascimento 'Pelé', se convirtió en el máximo anotador extranjero en la historia del América con 109 dianas y se consagró campeón de Liga en la temporada 1965-66 y de Copa en dos ocasiones (1963-64 y 1964-65); junto al 'Lobo Solitario' llegó a Coapa otro brasileño, Francisco Moacyr Santos, quien arribó desde el Palmeiras.

José Alves en juego de América ante Vasco da Gama I MEXSPORT

Así como Zague, al conjunto azulcrema llegaron otros brasileños de gran calidad que dejaron huella en el club como el Bicampeón Mundial con la Canarinha en Suecia 58 y Chile 62, Edvaldo Izidio Neto 'Vavá', quien también logró alzar los títulos de Liga (1965-66) y de Copa (1964-65).

Para la temporada de 1964-65, arribó al club el brasileño Arlindos dos Santos, quien fue autor del primer gol en el Estadio Azteca el 29 de mayo de 1966 en juego de las Águilas ante el Torino.

Arlindo Dos Santos con América durante juego ante Pumas I MEXSPORT

En 1978, tras haber participado en los Mundiales de 1974 y 1978 con la Verdeamarelea, llegó a Coapa José Guimarães Dirceu, de quien se esperaban grandes cosas, por su cartel de seleccionado y mundialista, pero sólo estuvo un año defendiendo la playera azulcrema para partir sin pena ni gloria.

En 1980 aterrizó en el nido Nilton Pinheiro Da Silva 'Batata', con el 7 en la espalda; se encargó de marcar el primer gol del América, ya con el mote de 'Águilas' en Liga y con el icónico uniforme de la década de los ochentas que tantos triunfos le dejó a la institución, ante Coyotes Neza. Aunque no tuvo la oportunidad de conseguir un título oficial, 'Batata' dejó huella en la afición azulcrema por su calidad y habilidad.

Geraldo Francisco dos Santos Javier 'Zizinho' también llegó a inicios de los años ochenta al futbol mexicano para jugar con el América. En tres etapas distintas con los azulcremas, el padre de Giovani y Jonathan dos Santos se consagró campeón de Liga en la temporada 1983-1984.

ÉPOCA DORADA

Para 1987 llegaría el que es sin duda el brasileño más exitoso en la historia del América. Con los pies llenos de magia, Antonio Carlos Santos fichó por el conjunto crema proveniente del Mogi Mirim de su país. El Negro Santos conquistó el Bicampeonato en las temporadas 1987-1988 y 1988-1989, replicando ese éxito en el Campeón de Campeones en el mismo lapso; además de alzarse con tres títulos de la Liga de Campeones de Concacaf y una Copa Interamericana ante el Olimpia de Paraguay en 1991.

Antonio Carlos Santos con América durante encuentro ante Cruz Azul I MEXSPORT

En 1990 también arribó al Nido Antonio Teodoro Dos Santos Filho 'Toninho', 'El Bíblico', quien fue el autor de los dos goles con los que las Águilas derrotaron al Olimpia en la Interamericana de 1991 y también firmó el gol más estético que se ha logrado en el futbol mexicano en el Estadio Azteca en un Clásico Nacional ante las Chivas, rematando de cabeza un centro de 'rebona' de otro brasileño destacado, Eduardo Antônio dos Santos 'Edú', en la Semifinal de Vuelta que terminó con global de 5-0, con tres tantos de Toninho, ante el Rebaño.

MALA SUERTE CON BRASIL

Después de una época exitosa en los años 80 e inicios de los 90, América entró en una crisis deportiva, que lo marginó del título de Liga por 13 años. Esta etapa coincidió también con la llegada de algunos jugadores brasileños que pasaron con más pena que gloria por el club de Coapa.

En 1999 las Águilas ficharon a Édson Marcelo de Faria, mejor conocido como 'Tamandaré', que llegó con altas expectativas, al ser primo de la superestrella Romario de Souza, pero un año después se marchó al San Luis.

Marcelo de Faria en juego de Pre Libertadores con América ante Deportivo Táchira I MEXSPORT

Para 2003 llegó una de las contrataciones más recordadas por el americanismo, pero no en el mejor sentido, pues las Águilas ficharon a Márcio Delvi da Costa 'Fantick'. Considerado como uno de los peores fichajes en la historia del club, el delantero brasileño llegó al club de Coapa para el torneo Clausura y seis meses después regresó a su país.

En el Apertura 2004, el América realizó una llamada contratación 'bomba' al fichar a Djalma Feitosa Dias 'Djalminha' que en 1997 fue el enlace titular del equipo brasileño que jugó y ganó la Copa América y, tras un paso destacado por España y Austria, llegó a Coapa, donde solo disputó cinco partidos de liga (178 minutos) y anotó un gol antes de ser dado de baja en menos de tres meses.

Djalminha en juego con las Águilas I MEXSPORT

REIVINDICACIÓN DEL PRESTIGIO

Para 2005, Kléber João Boas Pereira llegó al América después de destacar con los Tiburones Rojos de Veracruz, donde coincidió con Cuauhtémoc Blanco, y junto a Claudio 'El Piojo' López' formaron una delantera de miedo que conquistó el futbol mexicano con los títulos de Liga del Clausura 2005, el Campeón de Campeones de ese mismo año y la Liga de Campeones de Concacaf de 2006, además de establecer el récord de más juegos invicto de un equipo con 28, entre el Clausura y Apertura 2005.

Kleber Boas celebrando gol con las Águilas I MEXSPORT

Sin tener grandes reflectores, sino más bien un perfil cumplidor, ambos en el mediocampo, Adolfo Rosinei (2009-2012) y William da Silva (2017-2018) fueron los últimos brasileños contratados por América, antes de la llegada de Rodrigo Dourado y ahora la de Raphael Veiga para el Clausura 2026.