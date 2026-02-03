Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Cristiano Ronaldo podría dejar el futbol árabe; MLS y Europa apuntan a ser sus destinos

Cristiano Ronaldo apunta a dejar el futbol árabe | AP
Marcos Olvera García 10:16 - 03 febrero 2026
Tras el fichaje de Karim Benzema con el Al-Hilal, CR7 buscaría rescindir su contrato con el Al-Nassr y continuar su carrera en otro país

Cristiano Ronaldo no está muy contento con el Fondo de Inversión Árabe tras el fichaje de Karim Benzema con el Al-Hilal, por lo que el crack portugués ha comenzado a considerar dejar al Al-Nassr.

De acuerdo al diario Record, de Portugal, el futbolista de casi 41 años de edad, buscaría rescindir su contrato con el equipo árabe y ya comienza a analizar otras opciones para continuar su carrera.

Cristiano Ronaldo considera que merece otra clase de trato, más cuando él ha sido la cara para impulsar la sede de Arabia Saudita para la Copa del Mundo que se celebrará en 2034.

Ante la posibilidad de que CR7 abandone el futbol árabe, el entorno de Cristiano Ronaldo apunta a buscar la mejor opción, ya sea en el futbol europeo, donde el Sporting de Lisboa parece ser la mejor opción, como en la Major League Soccer.

Recordemos que Cristiano Ronaldo ni siquiera salió a la banca en el partido en donde su equipo venció por la mínima diferencia al Al-Riyadh, con gol de Sadio Mané.

De acuerdo a cifras de Trasnfermarkt, Cristiano Ronaldo ha jugado un total de 127 partidos con la playera del Al-Nassr, marcando 111 goles en el futbol árabe.

La opción de la Major League Soccer es la más atractiva, entendiendo que Cristiano Ronaldo podría prepararse mejor para la Copa del Mundo que se llevará a cabo en el verano de este año.

