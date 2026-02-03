Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Hormiga González: ¿Chivas ha tenido Bicampeones de goleo en la Liga MX?

Hormiga González se mete a la pelea por el título | IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 10:38 - 03 febrero 2026
El ariete busca este distintivo en el Rebaño tras sus 13 goles en el Apertura 2025

Armando ‘Hormiga’ González sigue causando sensación desde el seno rojiblanco en el inicio del Clausura 2026; el delantero de las Chivas registra tres anotaciones y apunta ha lograr un hito en el equipo en Liga MX, el de conquistar el título de goleo, que ninguno otro ha logrado en la historia del club.

El atacante logró quedarse como campeón de goleo en el Apertura 2025 con 13 goles, compartiendo esta estadística junto a Paulinho y Joao Pedro, ahora ha sumado tres dianas más luego de marcar ante Pachuca, Querétaro y recientemente frente al Atlético San Luis con miras a un posible bicampeonato.

Hormiga González adelanto cuál sería su siguiente festejo | MEXSPORT

¿Quiénes han sido los goleadores en Chivas?

A lo largo de su historia, Guadalajara ha tenido un total de siete campeones de goleo, pero no todos ellos lo han hecho logrando un bicampeonato ni el propio Omar Bravo o Salvador Reyes quienes son los máximos anotadores del club.

El primero de ellos fue Adalberto 'Dumbo' López en la temporada 1953-1954; en dicha campaña el delantero rojiblanco anotó un total de 21 dianas, pero tuvo que compartir la distinción con un par de jugadores más: Juan Carlos Carrera del Club Oro y José María Palleiro del Necaxa.

Hormiga González entre aplausos l IMAGO7

El segundo de ellos fue Crescencio 'Mellone' Gutiérrez, quien lo consiguiera en la temporada 1956-1957 con un total de 19 goles; sin embargo, lo relevante de la historia de 'Mellone' es que fue el primer campeón de goleo de Chivas que ha logrado conseguir el título en solitario, además de levantar el trofeo de liga en el mismo torneo.

En la temporada 1961-1962, Salvador Reyes, el segundo máximo goleador en la historia de Chivas obtuvo un campeonato de goleo al anotar 21 veces. El ariete jugó en el equipo de 1953 a 1967 jugó con la camiseta de Chivas y con sus goles ayudó al Rebaño a formar la grandísima historia del Campeonísimo, al participar en la conquista de siete títulos

Era moderna

Tuvieron que transcurrir 45 años para que Guadalajara gozar de un nuevo campeón de goleo con Omar Bravo en el Clausura 2007, el máximo goleador de la institución actualmente tuvo un torneo de 11 goles, mismos que le valieron para poder regresar ese galardón a la historia del Rebaño.

'Chava' Reyes junto a Omar Bravo | MEXSPORT

En el Bicentenario 2010, Javier Hernández se convirtió en el nuevo campeón goleador, título que compartió con Hérculez Gómez y Johan Fano. en el Apertura 2019 cuando Alan Pulido logró coronarse como uno de los mejores goleadores de aquella edición de la Liga MX con 12 goles compartiendo con Mauro Quiroga. Y Finalmente, Hormiga González con 13 junto a Paulinho y Joao Pedro.

