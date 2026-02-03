Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

México exportará 120 mil toneladas de aguacate para el Super Bowl LX

La fruta ya está lista para disfrutarse el próximo domingo / FREEPIK
Jorge Reyes
Jorge Reyes 11:23 - 03 febrero 2026
El oro verde de Michoacán será protagonista del evento deportivo más importante de EE.UU

En un verdadero pase a la zona de anotación, México exportará más de 120 mil toneladas de aguacate para el Super Bowl LX, con Michoacán como el mariscal de campo de esta jugada millonaria. 

La fruta más codiciada por los estadounidenses para el guacamole dominical ya se prepara para cruzar la frontera con una garantía: proviene de huertas libres de deforestación.

¿Y cómo lo lograron?

Todo se realiza bajo estricta vigilancia satelital y certificaciones ambientales. Así lo confirmó Alejandro Méndez López, titular de Medio Ambiente estatal, quien explicó que la operación está regida por el esquema voluntario Proforest Avocado, respaldado por el programa Guardián Forestal. Esta tecnología permite bloquear envíos desde huertas con tala reciente y reforzar el rastreo del producto.

“Gracias a este modelo ya se han bloqueado exportaciones de 2,900 huertas en Michoacán y Jalisco por prácticas no sustentables”, informó Méndez.
Michoacán será el mariscal de campo de esta jugada millonaria de touchdown / FREEPIK

Del campo a la mesa (y al estadio)

El secretario de Desarrollo Económico de Michoacán, Claudio Méndez Fernández, destacó que eventos como el Super Bowl o el 5 de Mayo son fundamentales para impulsar la economía de la región.

“Fechas como el Super Bowl impulsan la economía de los municipios que conforman la franja aguacatera de la región”, afirmó.

Uruapan, Tancítaro, Tacámbaro y Ario de Rosales ya están en plena etapa de acopio para cumplir con la demanda estadounidense. De hecho, más de 42 empaques certificados, que representan el 90% del volumen exportado, ya operan con estos estándares.

Y aunque otros estados producen aguacate, “ninguno como el michoacano”, recalcó Méndez.

Los estadounidenses comprar los aguacates para su guacamole dominical / FREEPIK

El futuro es verde (y sustentable)

Con la mira en la Copa Mundial 2026, que tendrá sede compartida entre EE.UU., México y Canadá, las autoridades se preparan para mantener el liderazgo nacional en producción y exportación del fruto. Además, se impulsa el registro de una Indicación Geográfica nacional: Aguacate Franja Michoacana, con el fin de blindar su prestigio ante competidores internacionales.

Este Super Bowl no solo será una fiesta de touchdowns y espectáculos… también será una fiesta del guacamole mexicano. Y Michoacán ya tiene la victoria asegurada.

Son miles de toneladas de aguacate que se consumen al año en Estados Unidos / FREEPIK
