Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Día del amor y la Amistad 2026: Estos sectores ganarán más el próximo 14 de febrero en CDMX

Varios rubros se verán beneficiados por las parejas que celebran la fecha / FREEPIK
Jorge Reyes
Jorge Reyes 12:08 - 03 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Coparmex prevé que el día de los enamorados deje más de 3 mil millones de pesos

La CDMX está lista para celebrar a lo grande el Día del Amor y la Amistad, y no solo se trata de corazones, flores y cenas románticas. De acuerdo con estimaciones de Coparmex CDMX, esta festividad generará una derrama económica de 3 mil 29 millones de pesos, beneficiando directamente a miles de negocios y trabajadores.

La cifra proviene de un análisis realizado con base en datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), el cual calcula que alrededor de 76 mil 928 unidades económicas, donde laboran 548 mil personas, verán un aumento significativo en su actividad.

Se espera una derrama de mil 29 millones de pesos para el fin de semana de los enamorados / FREEPIK

Lo que más consumen los enamorados 

Los sectores que encabezan esta ola de consumo son el entretenimiento, la gastronomía, el alojamiento y la recreación. Esto incluye restaurantes, bares, cafeterías, hoteles, florerías, joyerías, tiendas departamentales, cines y teatros.

“Cuando hablamos de la dinámica económica que produce una festividad, no sólo hablamos de los beneficios a las empresas y negocios, tenemos un importante componente social, ya que en estos más de 76 mil establecimientos laboran 548 mil personas que dan fortaleza al mercado interno y generación de empleos en la capital”, señaló Adal Ortiz Ávalos, presidente de Coparmex CDMX.
Restaurantes y tiendas departamentales, salen beneficiadas por el gasto de la gente / FREEPIK

Día de San Valentín, impulso para la economía

El 14 de febrero, además de unir corazones, impulsa la economía de la capital y fortalece el empleo local. Desde flores hasta cenas, pasando por regalos y escapadas románticas, cada detalle cuenta para activar los bolsillos... y también las emociones.

El 14 de febrero servirá para impulsar la economía de la CDMX / FREEPIK
Últimos videos
Lo Último
14:02 ¿Cuándo y dónde ver el Omonia vs AEL Limassol?
13:51 Julian Quiñones dio asistencia en victoria de Al Qadisiya en Arabia Saudita
13:45 Jacob Elordi es hospitalizado en pleno rodaje de ‘Cumbres Borrascosas’ ¿Cuál su estado de salud?
13:44 Toluca encabeza el ranking de la CONCACAF para febrero de 2026
13:38 Maestra de la UNAM gana tres Premios Grammy 2026
13:19 Vancouver FC vs Cruz Azul: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de ida de la Concachampions?
13:04 Trump celebra victoria de EU sobre México en guerra de 1847; llama “expansión divina” quedarse con Texas
13:01 Pep Guardiola se queja de sus fichajes con Manchester City: "No entiendo como el club no gasta más dinero"
12:48 ¿Cuándo inicia la temporada de calor en México 2026 y qué estados serán los más afectados?
12:25 ¿Vuelve a CU? Alan Mozo confiesa que quiere regresar a Pumas: “Si llaman, yo siempre voy a estar abierto”
Tendencia
1
Futbol Cruz Azul llega a acuerdo con Nacional por Christian Ebere; Camilo Cándido fue involucrado en negociación
2
Futbol Álvaro Fidalgo rompe el silencio sobre su futuro con la Selección Mexicana: "Es una posibilidad"
3
Futbol Oficial: Raphael Veiga es anunciado como nuevo jugador del América
4
Futbol Concacaf Champions Cup: ¿Cuándo y dónde ver el América vs CD Olímpia?
5
Futbol San Diego FC vs Pumas ¿Dónde y a qué hora ver el partido de Ida de primera ronda de Concachampions?
6
Futbol Concacaf Champions Cup: ¿Cuándo y dónde ver el Forge FC vs Tigres?
Te recomendamos
¿Cuándo y dónde ver el Omonia vs AEL Limassol?
Futbol
03/02/2026
¿Cuándo y dónde ver el Omonia vs AEL Limassol?
Julián Quiñones celebra tras anotar en el partido de la Liga Saudí contra Al-Hilal | X: @AlQadsiahEN
Futbol
03/02/2026
Julian Quiñones dio asistencia en victoria de Al Qadisiya en Arabia Saudita
Jacob Elordi es hospitalizado en pleno rodaje de ‘Cumbres Borrascosas’ ¿Cuál su estado de salud?
Contra
03/02/2026
Jacob Elordi es hospitalizado en pleno rodaje de ‘Cumbres Borrascosas’ ¿Cuál su estado de salud?
Toluca encabeza el ranking de la CONCACAF para febrero de 2026
Futbol
03/02/2026
Toluca encabeza el ranking de la CONCACAF para febrero de 2026
Maestra de la UNAM gana tres Premios Grammy 2026
Contra
03/02/2026
Maestra de la UNAM gana tres Premios Grammy 2026
Cruz Azul visita a Vancouver FC en la Primera Ronda de la Concachampions | RÉCORD
Futbol
03/02/2026
Vancouver FC vs Cruz Azul: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de ida de la Concachampions?