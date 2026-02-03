Día del amor y la Amistad 2026: Estos sectores ganarán más el próximo 14 de febrero en CDMX

La CDMX está lista para celebrar a lo grande el Día del Amor y la Amistad, y no solo se trata de corazones, flores y cenas románticas. De acuerdo con estimaciones de Coparmex CDMX, esta festividad generará una derrama económica de 3 mil 29 millones de pesos, beneficiando directamente a miles de negocios y trabajadores.

La cifra proviene de un análisis realizado con base en datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), el cual calcula que alrededor de 76 mil 928 unidades económicas, donde laboran 548 mil personas, verán un aumento significativo en su actividad.

Se espera una derrama de mil 29 millones de pesos para el fin de semana de los enamorados / FREEPIK

Lo que más consumen los enamorados

Los sectores que encabezan esta ola de consumo son el entretenimiento, la gastronomía, el alojamiento y la recreación. Esto incluye restaurantes, bares, cafeterías, hoteles, florerías, joyerías, tiendas departamentales, cines y teatros.

“Cuando hablamos de la dinámica económica que produce una festividad, no sólo hablamos de los beneficios a las empresas y negocios, tenemos un importante componente social, ya que en estos más de 76 mil establecimientos laboran 548 mil personas que dan fortaleza al mercado interno y generación de empleos en la capital”, señaló Adal Ortiz Ávalos, presidente de Coparmex CDMX.

Restaurantes y tiendas departamentales, salen beneficiadas por el gasto de la gente / FREEPIK

Día de San Valentín, impulso para la economía

El 14 de febrero, además de unir corazones, impulsa la economía de la capital y fortalece el empleo local. Desde flores hasta cenas, pasando por regalos y escapadas románticas, cada detalle cuenta para activar los bolsillos... y también las emociones.