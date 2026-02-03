Maestra de la UNAM gana tres Premios Grammy 2026

La edición 67 de los Premios Grammy, celebrada en Los Ángeles, dejó momentos relevantes para la música latina, pero uno de los logros más significativos de la noche estuvo protagonizado por la compositora mexicana Gabriela Ortiz, quien colocó el nombre de México en lo más alto del panorama musical global.

La creadora originaria de la Ciudad de México obtuvo tres reconocimientos en el ámbito de la música clásica, un hecho poco común dentro de esta premiación y que confirma la proyección internacional de su obra, caracterizada por el diálogo entre la tradición contemporánea y temas sociales.

Gabriela Ortiz destacó en la edición 67 de los Premios Grammy al recibir tres reconocimientos en categorías de música clásica./ AP

¿Qué reconocimientos obtuvo Gabriela Ortiz en los Grammy 2026?

Gabriela Ortiz fue distinguida con el premio a Mejor Composición Clásica Contemporánea por su concierto para violonchelo Dzonot, interpretado por la reconocida cellista Alisa Weilerstein. A este galardón se sumó el reconocimiento a Mejor Compendio Clásico por el álbum Yanga.

La compositora mexicana fue reconocida por obras que han tenido proyección internacional dentro del ámbito orquestal y coral./ X: UNAM

El tercer premio llegó en la categoría de Mejor Interpretación Coral, también por Yanga, en colaboración con el Los Angeles Master Chorale, lo que subrayó la versatilidad y el alcance de su propuesta musical dentro del ámbito coral y orquestal.

¿Quién es Gabriela Ortiz y cómo se formó como compositora?

Nacida el 20 de diciembre de 1964 en la Ciudad de México, Gabriela Ortiz ha desarrollado una carrera sólida que abarca música orquestal, de cámara y solista, además de composiciones para danza, teatro y cine. Su obra ha sido interpretada en festivales y escenarios internacionales de alto prestigio.

Una parte central de su trayectoria está vinculada a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), institución en la que se formó académicamente y donde posteriormente impartió clases de composición, influyendo directamente en la formación de nuevas generaciones de músicos.

El nombre de México estuvo presente en los Grammy 2026 gracias al trabajo de Gabriela Ortiz en música clásica contemporánea./ X: @ColegioNal_mx