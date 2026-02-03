Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Maestra de la UNAM gana tres Premios Grammy 2026

La compositora mexicana Gabriela Ortiz hizo historia en la edición 67 de los Premios Grammy al obtener tres galardones en categorías de música clásica/ AP
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 13:38 - 03 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Su logro no solo representa un reconocimiento internacional a su trayectoria, sino que coloca a México en un lugar destacado dentro de la escena musical global

La edición 67 de los Premios Grammy, celebrada en Los Ángeles, dejó momentos relevantes para la música latina, pero uno de los logros más significativos de la noche estuvo protagonizado por la compositora mexicana Gabriela Ortiz, quien colocó el nombre de México en lo más alto del panorama musical global.

La creadora originaria de la Ciudad de México obtuvo tres reconocimientos en el ámbito de la música clásica, un hecho poco común dentro de esta premiación y que confirma la proyección internacional de su obra, caracterizada por el diálogo entre la tradición contemporánea y temas sociales.

Gabriela Ortiz destacó en la edición 67 de los Premios Grammy al recibir tres reconocimientos en categorías de música clásica./ AP

¿Qué reconocimientos obtuvo Gabriela Ortiz en los Grammy 2026?

Gabriela Ortiz fue distinguida con el premio a Mejor Composición Clásica Contemporánea por su concierto para violonchelo Dzonot, interpretado por la reconocida cellista Alisa Weilerstein. A este galardón se sumó el reconocimiento a Mejor Compendio Clásico por el álbum Yanga.

La compositora mexicana fue reconocida por obras que han tenido proyección internacional dentro del ámbito orquestal y coral./ X: UNAM

El tercer premio llegó en la categoría de Mejor Interpretación Coral, también por Yanga, en colaboración con el Los Angeles Master Chorale, lo que subrayó la versatilidad y el alcance de su propuesta musical dentro del ámbito coral y orquestal.

¿Quién es Gabriela Ortiz y cómo se formó como compositora?

Nacida el 20 de diciembre de 1964 en la Ciudad de México, Gabriela Ortiz ha desarrollado una carrera sólida que abarca música orquestal, de cámara y solista, además de composiciones para danza, teatro y cine. Su obra ha sido interpretada en festivales y escenarios internacionales de alto prestigio.

Una parte central de su trayectoria está vinculada a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), institución en la que se formó académicamente y donde posteriormente impartió clases de composición, influyendo directamente en la formación de nuevas generaciones de músicos.

El nombre de México estuvo presente en los Grammy 2026 gracias al trabajo de Gabriela Ortiz en música clásica contemporánea./ X: @ColegioNal_mx

El logro obtenido en los Grammy 2026 se suma a una lista de reconocimientos que incluye el Premio Nacional de las Artes y la Medalla Bellas Artes, consolidando a Gabriela Ortiz como una de las figuras más influyentes de la música contemporánea mexicana y como referente internacional de la creación artística del país.

Últimos videos
Lo Último
14:02 ¿Cuándo y dónde ver el Omonia vs AEL Limassol?
13:51 Julian Quiñones dio asistencia en victoria de Al Qadisiya en Arabia Saudita
13:45 Jacob Elordi es hospitalizado en pleno rodaje de ‘Cumbres Borrascosas’ ¿Cuál su estado de salud?
13:44 Toluca encabeza el ranking de la CONCACAF para febrero de 2026
13:38 Maestra de la UNAM gana tres Premios Grammy 2026
13:19 Vancouver FC vs Cruz Azul: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de ida de la Concachampions?
13:04 Trump celebra victoria de EU sobre México en guerra de 1847; llama “expansión divina” quedarse con Texas
13:01 Pep Guardiola se queja de sus fichajes con Manchester City: "No entiendo como el club no gasta más dinero"
12:48 ¿Cuándo inicia la temporada de calor en México 2026 y qué estados serán los más afectados?
12:25 ¿Vuelve a CU? Alan Mozo confiesa que quiere regresar a Pumas: “Si llaman, yo siempre voy a estar abierto”
Tendencia
1
Futbol Cruz Azul llega a acuerdo con Nacional por Christian Ebere; Camilo Cándido fue involucrado en negociación
2
Futbol Álvaro Fidalgo rompe el silencio sobre su futuro con la Selección Mexicana: "Es una posibilidad"
3
Futbol Oficial: Raphael Veiga es anunciado como nuevo jugador del América
4
Futbol Concacaf Champions Cup: ¿Cuándo y dónde ver el América vs CD Olímpia?
5
Futbol San Diego FC vs Pumas ¿Dónde y a qué hora ver el partido de Ida de primera ronda de Concachampions?
6
Futbol Concacaf Champions Cup: ¿Cuándo y dónde ver el Forge FC vs Tigres?
Te recomendamos
¿Cuándo y dónde ver el Omonia vs AEL Limassol?
Futbol
03/02/2026
¿Cuándo y dónde ver el Omonia vs AEL Limassol?
Julián Quiñones celebra tras anotar en el partido de la Liga Saudí contra Al-Hilal | X: @AlQadsiahEN
Futbol
03/02/2026
Julian Quiñones dio asistencia en victoria de Al Qadisiya en Arabia Saudita
Jacob Elordi es hospitalizado en pleno rodaje de ‘Cumbres Borrascosas’ ¿Cuál su estado de salud?
Contra
03/02/2026
Jacob Elordi es hospitalizado en pleno rodaje de ‘Cumbres Borrascosas’ ¿Cuál su estado de salud?
Toluca encabeza el ranking de la CONCACAF para febrero de 2026
Futbol
03/02/2026
Toluca encabeza el ranking de la CONCACAF para febrero de 2026
Maestra de la UNAM gana tres Premios Grammy 2026
Contra
03/02/2026
Maestra de la UNAM gana tres Premios Grammy 2026
Cruz Azul visita a Vancouver FC en la Primera Ronda de la Concachampions | RÉCORD
Futbol
03/02/2026
Vancouver FC vs Cruz Azul: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de ida de la Concachampions?