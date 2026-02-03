Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

Jefa de Seguridad de la NFL, asegura que ICE no estará en el Super Bowl 60

Cathy L. Lanier, Jefa de Seguridad de la NFL, asegura que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no estará presente para el Super Bowl LX
Ramiro Pérez Vásquez 15:21 - 03 febrero 2026
Cathy L. Lanier dio a conocer la noticia a través d una conferencia de prensa

En una conferencia de prensa celebrada en San Francisco, Cathy L. Lanier, jefa de seguridad de la NFL aseguró que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) no tendrá presencia ni llevará a cabo operativos migratorios durante el Super Bowl 60 ni en los eventos relacionados que se celebrarán durante la semana previa al gran juego.

Lanier enfatizó que la presencia de agencias federales, estatales y locales durante el evento —que se llevará a cabo el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California— está destinada exclusivamente a garantizar la seguridad pública y coordinar acciones propias de grandes eventos deportivos, y no incluye acciones de control migratorio por parte de ICE.

¿Qué dijo?

“No hay operaciones planificadas del ICE ni de control de inmigración programadas alrededor del Super Bowl ni para ninguno de los eventos relacionados con él”, declaró Lanier durante el briefing de seguridad, resaltando la estrecha colaboración entre la NFL y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en las labores de planificación.

La aclaración llega en un contexto de creciente preocupación pública tras polémicas recientes en torno a las políticas de inmigración en Estados Unidos y el papel de ICE en diversas operaciones federales. Grupos de activistas y figuras públicas habían planteado inquietudes sobre un posible despliegue de la agencia durante uno de los eventos deportivos más concurridos del año.

La NFL cambió el formato del Pro Bowl en 2023 | AP

Máxima seguridad sin ICE

Además de despejar dudas sobre ICE, Lanier y las autoridades aseguraron que la seguridad del Super Bowl implicará la participación de 35 agencias federales, estatales y locales, que han estado preparando el plan de acción desde hace aproximadamente 18 meses para proteger a los cerca de 1.3 millones de visitantes esperados durante la semana de actividades.

El Levi's Stadium se prepara para el Super Bowl LX entre San Francisco 49ers y los New England Patriots | AP
El Levi's Stadium se prepara para el Super Bowl LX entre San Francisco 49ers y los New England Patriots | AP

Este dispositivo de seguridad, según los organizadores, será similar al desplegado en eventos de alto perfil como los Juegos Olímpicos o la Copa Mundial, con apoyo tecnológico y táctico para gestionar multitudes, emergencias y logística urbana, sin que agentes de ICE patrullen o realicen acciones migratorias.

La decisión de descartar presencia migratoria coincide con un ambiente social polarizado, en el que figuras como el artista Bad Bunny, encargado del espectáculo de medio tiempo, han expresado críticas sobre las acciones de ICE en Estados Unidos, intensificando el debate público alrededor del tema.

Estos son los mejores comerciales del Super Bowl | AP

la NFL busca centrar la atención en el espectáculo deportivo, cultural y de entretenimiento que representa el Super Bowl 60, tratando de asegurar que el enfoque de los aficionados permanezca en el juego y la experiencia global del evento, sin la inquietud de operativos migratorios en su entorno.

Este contenido está realizado con herramientas de Inteligencia Artificial revisada por un editor de RÉCORD

