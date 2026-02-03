Metro CDMX: Suspenden servicio en la Línea A por falla eléctrica

Mucha atención. De última hora se anunció la suspensión del servicio en la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, la cual transporta a miles de usuarios en la zona oriente de la Ciudad de México, al correr de La Paz a Pantitlán.

Metro suspende servicio en Línea A

A través de su cuenta oficial de X, el Metro CDMX informó sobre la situación, luego de que usuarios comenzaran a quejarse debido a que no pasaban trenes en ninguna dirección. La autoridad aclaró que la falla está relacionada con el suministro eléctrico, ajeno a la operación del sistema.

Buena tarde. Derivado de una variación en el suministro eléctrico, ajena a la operación del Metro, al momento no se ofrece servicio en la Línea A. Se trabaja de manera coordinada con la #CFE para normalizar la alimentación eléctrica y reanudar el servicio lo antes posible. Atiende las indicaciones del personal del sistema”, señala el mensaje.

Derivado de una variación en el suministro eléctrico, externa a la operación del @MetroCDMX, al momento no se ofrece servicio en la Línea A. Se trabaja de manera coordinada con la #CFE para normalizar la alimentación eléctrica y reanudar el servicio lo antes posible.

Agradecemos… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) February 3, 2026

Falla eléctrica de la CFE provoca el cierre

El director general del Metro, Adrián Rubalcava, replicó la información y agregó: “Agradecemos la comprensión de las personas usuarias ante esta situación. Seguiremos informando a través de los canales oficiales”.

La Línea A del Metro corre de Pantitlán a La Paz/X: @vialhermes

Miles de usuarios afectados en el oriente de la CDMX

La suspensión del servicio afectó a miles de personas que utilizan la Línea A para trasladarse a sus centros de trabajo, escuelas o de regreso a casa. Al llegar a alguna de las 10 estaciones que conforman la línea, los usuarios se encontraron con la sorpresa de que no había servicio.

Reclamos y preocupación en redes sociales

En X, usuarios expresaron su molestia y preocupación por la falta de información y el tiempo detenido de los trenes: “¿Qué pasó, por qué cerraron?”,

“¿Qué pasó con el Metro varado en el tramo Pantitlán–Agrícola Oriental? Mi hija lleva más de 45 minutos adentro incomunicada”,

“¿Qué sucede con la Línea A, no hay servicio?”,

“¿Qué pasa? Metro detenido por más de media hora”.

Han sido miles de usuarios los afectados por la suspensión en el servicio/X: @Vi_con_v-@patolina22

Sin servicio alterno ni horario de reanudación

Hasta el momento, el Metro CDMX no ha informado si se habilitará un servicio alterno con camiones de RTP para apoyar a los usuarios afectados. Tampoco se ha dado a conocer una hora estimada para reanudar la circulación de los trenes, por lo que los habitantes del oriente de la capital han tenido que buscar rutas alternas para llegar a sus destinos.

CFE se deslinda de problema en el Metro CDMX

Luego de que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informara que la suspensión del servicio en la Línea A se debía a una variación en el suministro eléctrico, la Comisión Federal de Electricidad negó los hechos, asegurando que el suministro de luz que proporciona a dicho transporte público “opera de manera normal”.