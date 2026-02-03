Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Metro CDMX: Suspenden servicio en la Línea A por falla eléctrica

La Línea A del Metro quedó sin servicio la tarde de este martes/X: @Juan_gabriel10
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 16:46 - 03 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Miles de usuarios han tenido que buscar alternativas ante la suspensión de la ruta que va de Pantitlán a La Paz

Mucha atención. De última hora se anunció la suspensión del servicio en la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, la cual transporta a miles de usuarios en la zona oriente de la Ciudad de México, al correr de La Paz a Pantitlán.

Metro suspende servicio en Línea A

A través de su cuenta oficial de X, el Metro CDMX informó sobre la situación, luego de que usuarios comenzaran a quejarse debido a que no pasaban trenes en ninguna dirección.

La autoridad aclaró que la falla está relacionada con el suministro eléctrico, ajeno a la operación del sistema.

Buena tarde. Derivado de una variación en el suministro eléctrico, ajena a la operación del Metro, al momento no se ofrece servicio en la Línea A. Se trabaja de manera coordinada con la #CFE para normalizar la alimentación eléctrica y reanudar el servicio lo antes posible. Atiende las indicaciones del personal del sistema”, señala el mensaje.

Falla eléctrica de la CFE provoca el cierre

El director general del Metro, Adrián Rubalcava, replicó la información y agregó:

Agradecemos la comprensión de las personas usuarias ante esta situación. Seguiremos informando a través de los canales oficiales”.

La Línea A del Metro corre de Pantitlán a La Paz/X: @vialhermes

Miles de usuarios afectados en el oriente de la CDMX

La suspensión del servicio afectó a miles de personas que utilizan la Línea A para trasladarse a sus centros de trabajo, escuelas o de regreso a casa.

Al llegar a alguna de las 10 estaciones que conforman la línea, los usuarios se encontraron con la sorpresa de que no había servicio.

Reclamos y preocupación en redes sociales

En X, usuarios expresaron su molestia y preocupación por la falta de información y el tiempo detenido de los trenes:

¿Qué pasó, por qué cerraron?”,
¿Qué pasó con el Metro varado en el tramo Pantitlán–Agrícola Oriental? Mi hija lleva más de 45 minutos adentro incomunicada”,
¿Qué sucede con la Línea A, no hay servicio?”,
¿Qué pasa? Metro detenido por más de media hora”.

Han sido miles de usuarios los afectados por la suspensión en el servicio/X: @Vi_con_v-@patolina22

Sin servicio alterno ni horario de reanudación

Hasta el momento, el Metro CDMX no ha informado si se habilitará un servicio alterno con camiones de RTP para apoyar a los usuarios afectados.

Tampoco se ha dado a conocer una hora estimada para reanudar la circulación de los trenes, por lo que los habitantes del oriente de la capital han tenido que buscar rutas alternas para llegar a sus destinos.

CFE se deslinda de problema en el Metro CDMX

Luego de que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informara que la suspensión del servicio en la Línea A se debía a una variación en el suministro eléctrico, la Comisión Federal de Electricidad negó los hechos, asegurando que el suministro de luz que proporciona a dicho transporte público “opera de manera normal”.

Últimos videos
Lo Último
20:04 ¡Congelados! Tigres no pudo romper el cero ante Forge en un partido con temperaturas bajo cero
19:59 Charly Rodríguez destaca salida de Jorge Sánchez a Europa pensando en el Mundial 2026
19:49 ¿Cómo obtener atención médica GRATIS con la tarjeta INAPAM este 2026?
19:43 Isaac Paredes y los Astros de Houston acuerdan contrato de un año
19:42 Super Bowl LX: ¿Cuánto cuesta un comercial en el Super Bowl 2026? Récords y precios de infarto
19:37 Nicolás Larcamón deja abierta la puerta a refuerzos de Cruz Azul antes del debut en Concachampions
19:21 ¡Siempre con él! Figuras de América dedicaron mensaje a Álvaro Fidalgo en su presentación con Real Betis
19:11 Ya capean: Tomateros derrota a los Federales y consiguen su primera victoria en Serie del Caribe
19:01 Jugadores de la NFL rechazan una temporada de 18 partidos
18:59 ¿Por qué se conmemora cada 4 de febrero el Día Mundial contra el Cáncer?
Tendencia
1
Futbol Cruz Azul llega a acuerdo con Nacional por Christian Ebere; Camilo Cándido fue involucrado en negociación
2
Futbol San Diego FC vs Pumas ¿Dónde y a qué hora ver el partido de Ida de primera ronda de Concachampions?
3
Futbol Concacaf Champions Cup: ¿Cuándo y dónde ver el América vs CD Olímpia?
4
Futbol James Rodríguez se perfila para llegar a la MLS tras su salida de León
5
Futbol Vancouver FC vs Cruz Azul: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de ida de la Concachampions?
6
Contra ¿Qué es un matrimonio lavanda? El término que rodea la relación de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez
Te recomendamos
¡Congelados! Tigres no pudo romper el cero ante Forge en un partido con temperaturas bajo cero
Futbol
03/02/2026
¡Congelados! Tigres no pudo romper el cero ante Forge en un partido con temperaturas bajo cero
Charly Rodríguez destaca salida de Jorge Sánchez a Europa pensando en el Mundial 2026
Futbol
03/02/2026
Charly Rodríguez destaca salida de Jorge Sánchez a Europa pensando en el Mundial 2026
¿Cómo obtener atención médica GRATIS con la tarjeta INAPAM este 2026?
Contra
03/02/2026
¿Cómo obtener atención médica GRATIS con la tarjeta INAPAM este 2026?
Isaac Paredes y los Astros de Houston acuerdan contrato de un año
Beisbol
03/02/2026
Isaac Paredes y los Astros de Houston acuerdan contrato de un año
Super Bowl LX: ¿Cuánto cuesta un comercial en el Super Bowl 2026? Récords y precios de infarto
NFL
03/02/2026
Super Bowl LX: ¿Cuánto cuesta un comercial en el Super Bowl 2026? Récords y precios de infarto
Nicolás Larcamón, entrenador de La Máquina| IMAGO7
Futbol
03/02/2026
Nicolás Larcamón deja abierta la puerta a refuerzos de Cruz Azul antes del debut en Concachampions