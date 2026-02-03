Remodelación de la Línea 2 del Metro: ¿Qué estaciones cerrarán y cuánto tiempo durarán las obras?

El Gobierno de la Ciudad de México y el Sistema de Transporte Colectivo (STC) han confirmado el inicio de un proyecto de remodelación integral en la Línea 2, que conecta Cuatro Caminos con Tasqueña. Siguiendo el modelo de modernización implementado en las Líneas 1 y 9, esta intervención busca renovar sistemas que han superado su vida útil para ofrecer un servicio más rápido y seguro.

El mantenimiento forma parte de un plan integral de rehabilitación del Metro CDMX. / iStock

¿Qué trabajos se harán en la Línea 2 del Metro CDMX?

El director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Rubalcava, detalló que las obras están diseñadas para atender fallas estructurales, operativas y de seguridad que se han acumulado por décadas en esta ruta. Entre los principales trabajos destacan:

Principales obras incluidas en la remodelación Renovación de la red contra incendios, que incluye más de 38 km de tuberías y gabinetes antiguos.

Instalación de bombas jockey de última generación para apoyo en emergencias.

Sustitución y rectificación de vías, corrección de “brincos” y cambio de durmientes para mejorar velocidad y seguridad.

Mantenimiento mayor de sistemas eléctricos y electrónicos, como transformadores, rectificadores, cableado y señalización.

Modernización de pilotaje automático y el sistema de mando centralizado para reducir interrupciones.

Instalación de 800 cámaras de videovigilancia para reforzar la seguridad en estaciones y trenes.

Los trabajos de mantenimiento se llevarán a cabo durante los próximos meses. / iStock

¿Qué modificaciones tendrá el horario de servicio en la Línea 2?

Desde el lunes 9 de febrero y durante los próximos meses, la operación de la Línea 2 —que va de Cuatro Caminos a Tasqueña— sufrirá ajustes por mantenimiento en estaciones clave.

El Metro de la Ciudad de México continúa con labores de mejora en su infraestructura. / iStock

El director del Metro, Adrián Rubalcaba, informó que serán Viaducto, San Antonio Abad y Chabacano las estaciones que experimentarán modificaciones en sus horarios de operación: Lunes a viernes: abrirán de 05:00 a 22:00 horas.

Sábados: operarán de 05:00 a 20:00 horas.

Domingos: permanecerán cerradas. Para compensar los días y horarios en que estos puntos no brinden servicio, el Metro pondrá en marcha un servicio de apoyo con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

Las intervenciones se realizarán en distintas estaciones de la Línea 2. / iStock

Las autoridades capitalinas indicaron que estos ajustes aplicarán desde febrero hasta mayo de 2026. En esta primera fase, el resto de la Línea 2, incluidos los tramos Tasqueña–Xola y Pino Suárez–Cuatro Caminos, seguirán operando con normalidad, aunque no se descarta que en el futuro haya intervenciones adicionales según avance el mantenimiento.