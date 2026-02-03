Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Remodelación de la Línea 2 del Metro: ¿Qué estaciones cerrarán y cuánto tiempo durarán las obras?

La Línea 2 del Metro es una de las más utilizadas en la Ciudad de México. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 16:17 - 03 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El plan de modernización del Metro llega a la "Línea Azul". Autoridades capitalinas confirman la intervención integral de una de las rutas más transitadas de la CDMX.

El Gobierno de la Ciudad de México y el Sistema de Transporte Colectivo (STC) han confirmado el inicio de un proyecto de remodelación integral en la Línea 2, que conecta Cuatro Caminos con Tasqueña. Siguiendo el modelo de modernización implementado en las Líneas 1 y 9, esta intervención busca renovar sistemas que han superado su vida útil para ofrecer un servicio más rápido y seguro.

El mantenimiento forma parte de un plan integral de rehabilitación del Metro CDMX. / iStock

¿Qué trabajos se harán en la Línea 2 del Metro CDMX?

El director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Rubalcava, detalló que las obras están diseñadas para atender fallas estructurales, operativas y de seguridad que se han acumulado por décadas en esta ruta. Entre los principales trabajos destacan:

Principales obras incluidas en la remodelación

  • Renovación de la red contra incendios, que incluye más de 38 km de tuberías y gabinetes antiguos.

  • Instalación de bombas jockey de última generación para apoyo en emergencias.

  • Sustitución y rectificación de vías, corrección de “brincos” y cambio de durmientes para mejorar velocidad y seguridad.

  • Mantenimiento mayor de sistemas eléctricos y electrónicos, como transformadores, rectificadores, cableado y señalización.

  • Modernización de pilotaje automático y el sistema de mando centralizado para reducir interrupciones.

  • Instalación de 800 cámaras de videovigilancia para reforzar la seguridad en estaciones y trenes.

Los trabajos de mantenimiento se llevarán a cabo durante los próximos meses. / iStock

¿Qué modificaciones tendrá el horario de servicio en la Línea 2?

Desde el lunes 9 de febrero y durante los próximos meses, la operación de la Línea 2 —que va de Cuatro Caminos a Tasqueña— sufrirá ajustes por mantenimiento en estaciones clave.

El Metro de la Ciudad de México continúa con labores de mejora en su infraestructura. / iStock

El director del Metro, Adrián Rubalcaba, informó que serán Viaducto, San Antonio Abad y Chabacano las estaciones que experimentarán modificaciones en sus horarios de operación:

  • Lunes a viernes: abrirán de 05:00 a 22:00 horas.

  • Sábados: operarán de 05:00 a 20:00 horas.

  • Domingos: permanecerán cerradas.

Para compensar los días y horarios en que estos puntos no brinden servicio, el Metro pondrá en marcha un servicio de apoyo con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

Las intervenciones se realizarán en distintas estaciones de la Línea 2. / iStock

Las autoridades capitalinas indicaron que estos ajustes aplicarán desde febrero hasta mayo de 2026. En esta primera fase, el resto de la Línea 2, incluidos los tramos Tasqueña–Xola y Pino Suárez–Cuatro Caminos, seguirán operando con normalidad, aunque no se descarta que en el futuro haya intervenciones adicionales según avance el mantenimiento.

Si eres usuario frecuente de la Línea 2 del Metro de la CDMX, toma en cuenta que desde febrero y hasta mayo de 2026 habrá trabajos de remodelación con cierres parciales y ajustes de horario en algunas estaciones. Planear tus trayectos con anticipación y considerar opciones alternas como unidades RTP te ayudará a sortear las afectaciones mientras se realizan estas importantes obras de mejora.

Últimos videos
Lo Último
20:04 ¡Congelados! Tigres no pudo romper el cero ante Forge en un partido con temperaturas bajo cero
19:59 Charly Rodríguez destaca salida de Jorge Sánchez a Europa pensando en el Mundial 2026
19:49 ¿Cómo obtener atención médica GRATIS con la tarjeta INAPAM este 2026?
19:43 Isaac Paredes y los Astros de Houston acuerdan contrato de un año
19:42 Super Bowl LX: ¿Cuánto cuesta un comercial en el Super Bowl 2026? Récords y precios de infarto
19:37 Nicolás Larcamón deja abierta la puerta a refuerzos de Cruz Azul antes del debut en Concachampions
19:21 ¡Siempre con él! Figuras de América dedicaron mensaje a Álvaro Fidalgo en su presentación con Real Betis
19:11 Ya capean: Tomateros derrota a los Federales y consiguen su primera victoria en Serie del Caribe
19:01 Jugadores de la NFL rechazan una temporada de 18 partidos
18:59 ¿Por qué se conmemora cada 4 de febrero el Día Mundial contra el Cáncer?
Tendencia
1
Futbol Cruz Azul llega a acuerdo con Nacional por Christian Ebere; Camilo Cándido fue involucrado en negociación
2
Futbol San Diego FC vs Pumas ¿Dónde y a qué hora ver el partido de Ida de primera ronda de Concachampions?
3
Futbol Concacaf Champions Cup: ¿Cuándo y dónde ver el América vs CD Olímpia?
4
Futbol James Rodríguez se perfila para llegar a la MLS tras su salida de León
5
Futbol Vancouver FC vs Cruz Azul: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de ida de la Concachampions?
6
Contra ¿Qué es un matrimonio lavanda? El término que rodea la relación de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez
Te recomendamos
¡Congelados! Tigres no pudo romper el cero ante Forge en un partido con temperaturas bajo cero
Futbol
03/02/2026
¡Congelados! Tigres no pudo romper el cero ante Forge en un partido con temperaturas bajo cero
Charly Rodríguez destaca salida de Jorge Sánchez a Europa pensando en el Mundial 2026
Futbol
03/02/2026
Charly Rodríguez destaca salida de Jorge Sánchez a Europa pensando en el Mundial 2026
¿Cómo obtener atención médica GRATIS con la tarjeta INAPAM este 2026?
Contra
03/02/2026
¿Cómo obtener atención médica GRATIS con la tarjeta INAPAM este 2026?
Isaac Paredes y los Astros de Houston acuerdan contrato de un año
Beisbol
03/02/2026
Isaac Paredes y los Astros de Houston acuerdan contrato de un año
Super Bowl LX: ¿Cuánto cuesta un comercial en el Super Bowl 2026? Récords y precios de infarto
NFL
03/02/2026
Super Bowl LX: ¿Cuánto cuesta un comercial en el Super Bowl 2026? Récords y precios de infarto
Nicolás Larcamón, entrenador de La Máquina| IMAGO7
Futbol
03/02/2026
Nicolás Larcamón deja abierta la puerta a refuerzos de Cruz Azul antes del debut en Concachampions