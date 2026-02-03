Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Mal estacionado en Edomex? Estas son las nuevas multas de tránsito para 2026

El Gobierno del Estado de México ha actualizado los montos de las multas de tránsito para este año. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 15:33 - 03 febrero 2026
Si sueles dejar tu auto "un momentito" en doble fila o sobre la banqueta, piénsalo dos veces: el costo de las infracciones acaba de subir.

El Gobierno del Estado de México ha actualizado los montos de las multas de tránsito para este año. Debido al ajuste anual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), los conductores mexiquenses se enfrentan a sanciones más severas, especialmente en una de las faltas más comunes en las zonas urbanas: el estacionamiento indebido.

Los conductores mexiquenses se enfrentan a sanciones más severas. / iStock

El costo de la imprudencia: Multas por mal estacionamiento

Estacionarse en lugares prohibidos, en doble fila o bloqueando rampas para personas con discapacidad ya no solo es un problema de movilidad, sino un golpe directo al bolsillo. De acuerdo con el Reglamento de Tránsito vigente, estas infracciones se encuentran entre las más costosas de la entidad.

Las autoridades estatales han señalado que el objetivo de estos incrementos, derivados del valor de la UMA (117.31 pesos) es fomentar una cultura vial de respeto y agilizar la circulación en municipios de alta densidad vehicular como Ecatepec, Naucalpan, Toluca y Nezahualcóyotl.

El incremento se debe a que el valor diario de la UMA quedó fijado en 117.31 pesos. / iStock

¿De cuánto es la multa por estacionarse mal en el Estado de México?

Multa mínima ($1,876.96 pesos): Se aplica cuando el conductor no tiene adeudos previos o infracciones registradas en el sistema.

Multa media ($2,111.58 pesos): Se activa si el automovilista ya acumula dos o tres infracciones sin pagar.

Multa máxima ($2,346.20 pesos): Este es el costo para los infractores reincidentes que cuentan con cuatro o más sanciones pendientes.

Es importante recordar que, según la Secretaría de Seguridad del Edomex, únicamente las mujeres agentes de tránsito (identificables por usar camisa blanca con franjas naranjas, pantalón azul marino y dispositivo electrónico de mano) están facultadas para infraccionar.

Descuentos por pronto pago: ¿Cómo pagar menos?

A pesar del incremento, el sistema de infracciones del Estado de México mantiene beneficios para quienes reconozcan la falta rápidamente. Si realizas el pago el mismo día de la infracción, puedes obtener un descuento del 70%. Si el pago se efectúa dentro de los primeros 15 días posteriores a la multa, el descuento es del 50%.

Recuerda que puedes consultar tu estatus de infracciones en el Sistema Digital de Infracciones del gobierno estatal ingresando el número de placa o tu licencia de conducir.

El esquema de sanciones en el Estado de México no contempla una tarifa única. / iStock
