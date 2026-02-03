Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Álvaro Fidalgo rompe el silencio sobre su futuro con la Selección Mexicana: "Es una posibilidad"

Fidalgo habló sobre la posibilidad de ir a la Selección | FOTO TOMADA DEL VIDEO
Marcos Olvera García 12:14 - 03 febrero 2026
El mediocampista español, durante su presentación con el Real Betis, aseguró que tiene chances de ir al Mundial representando a México

Este martes, después de despedirse de sus compañeros, Álvaro Fidalgo ha sido presentado como nuevo jugador del Real Betis Balompié, donde habló de la posibilidad de ir a la Copa del Mundo.

Durante la conferencia, Álvaro Fidalgo confirmó que ya tiene la doble nacionalidad, por lo que podría asistir a la Copa del Mundo con México, aunque todavía no ha sido considerado por Javier Aguirre.

Fidalgo habló sobre la posibilidad de ir a la Selección | X: @RealBetis

"Sería un poco atrevido por mi parte antes de ni siquiera jugar, soy mexicano y es una posibilidad que tengo, está un poco todo en el aire, estoy centrado en hacer las cosas bien aquí, tengo muchas cosas que demostrar", comentó Fidalgo

El mediocampista del Betis podría debutar con el equipo andaluz ante al Atlético de Madrid, que será rival de su equipo el jueves en la Copa del Rey y el domingo en LaLiga

Fidalgo habló sobre la posibilidad de ir a la Selección | X: @RealBetis

Fidalgo se niega a elegir

Durante la rueda de prensa, Álvaro Fidalgo confirmó que ya tiene la doble nacionalidad, aunque se negó a elegir entre la Selección de México y la Selección de España, pensando en una próxima convocatoria.

"Me has puesto en un aprieto, tengo la doble nacionalidad al día de hoy, al final nací en España, me hice futbolista en México, así que el cariño que le tengo a los dos países es inmenso, no te puedo decir mucho más, no se que decirte", comentó Fidalgo.
Fidalgo habló sobre la posibilidad de ir a la Selección | X: @RealBetis
