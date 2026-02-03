Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Cruz Azul llega a acuerdo con Nacional por Christian Ebere; Camilo Cándido fue involucrado en negociación

Ebere, jugador nigeriano del Nacional | IG: @c_ebere11
Iliany Aparicio 12:15 - 03 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La Máquina cerró de palabra el fichaje del atacante nigeriano de 27 años

Cruz Azul tiene 'amarrado' a su nuevo refuerzo luego de cerrar el traspaso de Christian Ebere, jugador nigeriano de 27 años, proveniente de Nacional de Uruguay.

RÉCORD pudo saber que la directiva celeste llegó a un acuerdo que ronda los tres millones de dólares, además de que Camilo Cándido fue involucrado en la operación.

Cabe recordar que el jugador uruguayo tiene contrato vigente con La Máquina y desde el semestre anterior se le ha buscado acomodo, por lo que fue cedido al Atlético Nacional de Colombia.

Ebere es del interés de la directiva de Cruz Azul | IG: @c_ebere11

¿Quién es Christian Ebere?

En cuanto a Ebere, se trata de un extremo nigeriano de 27 años, perfil que encaja plenamente con lo que buscan Iván Alonso y Nicolás Larcamón para fortalecer las bandas y dotar de mayor profundidad ofensiva al equipo.

Actualmente, Christian Ebere defiende los colores de Nacional de Uruguay, donde es catalogado como una auténtica figura, siendo constante generador de peligro y un elemento clave dentro del esquema del conjunto charrúa.

Ebere es del interés de la directiva de Cruz Azul | IG: @c_ebere11

A lo largo de su carrera, el atacante africano fue Campeón del Mundo Sub-17 en 2015 y ha militado en clubes como Lajeadense, Cascavel-PR, Plaza Colonia y Vila Nova FC, experiencia que hoy lo coloca como una opción atractiva para Cruz Azul.

Además de Ebere, Cruz Azul trabaja en la incorporación de Joao Pedro, el jugador de Atlético San Luis también es la opción real de La Máquina y espera cerrar positivamente, pues solo restan 7 días de mercado de transferencias.

Últimos videos
Lo Último
13:51 Julian Quiñones dio asistencia en victoria de Al Qadisiya en Arabia Saudita
13:45 Jacob Elordi es hospitalizado en pleno rodaje de ‘Cumbres Borrascosas’ ¿Cuál su estado de salud?
13:44 Toluca encabeza el ranking de la CONCACAF para febrero de 2026
13:38 Maestra de la UNAM gana tres Premios Grammy 2026
13:19 Vancouver FC vs Cruz Azul: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de ida de la Concachampions?
13:04 Trump celebra victoria de EU sobre México en guerra de 1847; llama “expansión divina” quedarse con Texas
13:01 Pep Guardiola se queja de sus fichajes con Manchester City: "No entiendo como el club no gasta más dinero"
12:48 ¿Cuándo inicia la temporada de calor en México 2026 y qué estados serán los más afectados?
12:25 ¿Vuelve a CU? Alan Mozo confiesa que quiere regresar a Pumas: “Si llaman, yo siempre voy a estar abierto”
12:23 ¿Cuándo se realizará el desfile del Año Nuevo Chino 2026 en el Centro Histórico de la CDMX?
Tendencia
1
Futbol Cruz Azul llega a acuerdo con Nacional por Christian Ebere; Camilo Cándido fue involucrado en negociación
2
Futbol Álvaro Fidalgo rompe el silencio sobre su futuro con la Selección Mexicana: "Es una posibilidad"
3
Futbol Oficial: Raphael Veiga es anunciado como nuevo jugador del América
4
Futbol Concacaf Champions Cup: ¿Cuándo y dónde ver el América vs CD Olímpia?
5
Futbol San Diego FC vs Pumas ¿Dónde y a qué hora ver el partido de Ida de primera ronda de Concachampions?
6
Futbol Concacaf Champions Cup: ¿Cuándo y dónde ver el Forge FC vs Tigres?
Te recomendamos
Julián Quiñones celebra tras anotar en el partido de la Liga Saudí contra Al-Hilal | X: @AlQadsiahEN
Futbol
03/02/2026
Julian Quiñones dio asistencia en victoria de Al Qadisiya en Arabia Saudita
Jacob Elordi es hospitalizado en pleno rodaje de ‘Cumbres Borrascosas’ ¿Cuál su estado de salud?
Contra
03/02/2026
Jacob Elordi es hospitalizado en pleno rodaje de ‘Cumbres Borrascosas’ ¿Cuál su estado de salud?
Toluca encabeza el ranking de la CONCACAF para febrero de 2026
Futbol
03/02/2026
Toluca encabeza el ranking de la CONCACAF para febrero de 2026
Maestra de la UNAM gana tres Premios Grammy 2026
Contra
03/02/2026
Maestra de la UNAM gana tres Premios Grammy 2026
Cruz Azul visita a Vancouver FC en la Primera Ronda de la Concachampions | RÉCORD
Futbol
03/02/2026
Vancouver FC vs Cruz Azul: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de ida de la Concachampions?
Trump celebra victoria de EU sobre México en guerra de 1847; llama “expansión divina” quedarse con Texas
Contra
03/02/2026
Trump celebra victoria de EU sobre México en guerra de 1847; llama “expansión divina” quedarse con Texas