Cruz Azul llega a acuerdo con Nacional por Christian Ebere; Camilo Cándido fue involucrado en negociación

Cruz Azul tiene 'amarrado' a su nuevo refuerzo luego de cerrar el traspaso de Christian Ebere, jugador nigeriano de 27 años, proveniente de Nacional de Uruguay.

RÉCORD pudo saber que la directiva celeste llegó a un acuerdo que ronda los tres millones de dólares, además de que Camilo Cándido fue involucrado en la operación.

Cabe recordar que el jugador uruguayo tiene contrato vigente con La Máquina y desde el semestre anterior se le ha buscado acomodo, por lo que fue cedido al Atlético Nacional de Colombia.

Ebere es del interés de la directiva de Cruz Azul | IG: @c_ebere11

¿Quién es Christian Ebere?

En cuanto a Ebere, se trata de un extremo nigeriano de 27 años, perfil que encaja plenamente con lo que buscan Iván Alonso y Nicolás Larcamón para fortalecer las bandas y dotar de mayor profundidad ofensiva al equipo.

Actualmente, Christian Ebere defiende los colores de Nacional de Uruguay, donde es catalogado como una auténtica figura, siendo constante generador de peligro y un elemento clave dentro del esquema del conjunto charrúa.

A lo largo de su carrera, el atacante africano fue Campeón del Mundo Sub-17 en 2015 y ha militado en clubes como Lajeadense, Cascavel-PR, Plaza Colonia y Vila Nova FC, experiencia que hoy lo coloca como una opción atractiva para Cruz Azul.