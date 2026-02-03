Cruz Azul llega a acuerdo con Nacional por Christian Ebere; Camilo Cándido fue involucrado en negociación
Cruz Azul tiene 'amarrado' a su nuevo refuerzo luego de cerrar el traspaso de Christian Ebere, jugador nigeriano de 27 años, proveniente de Nacional de Uruguay.
RÉCORD pudo saber que la directiva celeste llegó a un acuerdo que ronda los tres millones de dólares, además de que Camilo Cándido fue involucrado en la operación.
Cabe recordar que el jugador uruguayo tiene contrato vigente con La Máquina y desde el semestre anterior se le ha buscado acomodo, por lo que fue cedido al Atlético Nacional de Colombia.
¿Quién es Christian Ebere?
En cuanto a Ebere, se trata de un extremo nigeriano de 27 años, perfil que encaja plenamente con lo que buscan Iván Alonso y Nicolás Larcamón para fortalecer las bandas y dotar de mayor profundidad ofensiva al equipo.
Actualmente, Christian Ebere defiende los colores de Nacional de Uruguay, donde es catalogado como una auténtica figura, siendo constante generador de peligro y un elemento clave dentro del esquema del conjunto charrúa.
A lo largo de su carrera, el atacante africano fue Campeón del Mundo Sub-17 en 2015 y ha militado en clubes como Lajeadense, Cascavel-PR, Plaza Colonia y Vila Nova FC, experiencia que hoy lo coloca como una opción atractiva para Cruz Azul.
Además de Ebere, Cruz Azul trabaja en la incorporación de Joao Pedro, el jugador de Atlético San Luis también es la opción real de La Máquina y espera cerrar positivamente, pues solo restan 7 días de mercado de transferencias.