Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Cuándo y dónde ver el Omonia vs AEL Limassol?

AEL Limassol l X:aelfc_official
Ramiro Pérez Vásquez 14:02 - 03 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Se juegan los Cuartos de Final de la Copa de Chipre

El Omonia Nicosia y el AEL Limassol se preparan para protagonizar uno de los duelos más atractivos de los Cuartos de Final de la Copa de Chipre, en un enfrentamiento que promete intensidad, emociones y un alto nivel competitivo. Ambos equipos llegan con la ilusión de avanzar a semifinales y mantener vivo el sueño del título copero.

El conjunto verdiblanco afronta el compromiso con la ventaja de jugar como local, un factor que suele ser determinante en esta instancia del torneo. Omonia buscará imponer su estilo desde el inicio, con posesión de balón y presión alta, apoyado por su afición, que se espera acuda en buen número al estadio.

AEL Limassol celebrando un gol l X:aelfc_official

¿Cómo llega el AEL Limassol?

Por su parte, el AEL Limassol llega con la intención de dar un golpe de autoridad fuera de casa. El equipo dirigido por su cuerpo técnico ha mostrado solidez defensiva en las últimas jornadas y confía en su capacidad para aprovechar los espacios y sorprender al rival en transiciones rápidas.

En el plano futbolístico, el duelo presenta un interesante contraste de estilos. Mientras Omonia apuesta por el juego asociativo y la circulación constante, AEL se siente cómodo en un esquema más directo, con énfasis en el orden táctico y la eficacia en las áreas.

Festejo del AEL Limassol l X:aelfc_official

Ambos entrenadores han subrayado la importancia del encuentro, conscientes de que la Copa de Chipre representa una vía directa para alcanzar competiciones europeas. En ese sentido, se espera un planteamiento cuidadoso, pero sin renunciar al ataque, dado que un solo error puede definir la eliminatoria.

¿Cuál es el historial?

El historial reciente entre ambos clubes refleja una paridad marcada, con resultados ajustados y partidos disputados hasta el final. Este antecedente refuerza la expectativa de un choque cerrado, donde los detalles y la concentración serán determinantes.

La condición física de los planteles también será un aspecto clave, considerando la carga de partidos en el calendario local. La rotación y la gestión del esfuerzo podrían influir en el desarrollo del juego, especialmente en la segunda mitad.

Con estos ingredientes, el Omonia vs AEL Limassol se perfila como un duelo imperdible de los Cuartos de Final de la Copa de Chipre y podrás verlo a partir de las 11:00hrs, tiempo del centro de México, este 4 de febrero.

Jugadores del AEL Limassol l X:aelfc_official

Fecha: 4 de febrero

Estadio: GSP

Hora: 11:00

Transmisión: Nulo

Últimos videos
Lo Último
19:59 Charly Rodríguez destaca salida de Jorge Sánchez a Europa pensando en el Mundial 2026
19:49 ¿Cómo obtener atención médica GRATIS con la tarjeta INAPAM este 2026?
19:43 Isaac Paredes y los Astros de Houston acuerdan contrato de un año
19:42 Super Bowl LX: ¿Cuánto cuesta un comercial en el Super Bowl 2026? Récords y precios de infarto
19:37 Nicolás Larcamón deja abierta la puerta a refuerzos de Cruz Azul antes del debut en Concachampions
19:21 ¡Siempre con él! Figuras de América dedicaron mensaje a Álvaro Fidalgo en su presentación con Real Betis
19:11 Ya capean: Tomateros derrota a los Federales y consiguen su primera victoria en Serie del Caribe
19:01 Jugadores de la NFL rechazan una temporada de 18 partidos
18:59 ¿Por qué se conmemora cada 4 de febrero el Día Mundial contra el Cáncer?
18:53 ¿El apellido materno puede ir primero? La Corte elimina la regla tradicional en México
Tendencia
1
Futbol Cruz Azul llega a acuerdo con Nacional por Christian Ebere; Camilo Cándido fue involucrado en negociación
2
Futbol San Diego FC vs Pumas ¿Dónde y a qué hora ver el partido de Ida de primera ronda de Concachampions?
3
Futbol Concacaf Champions Cup: ¿Cuándo y dónde ver el América vs CD Olímpia?
4
Futbol James Rodríguez se perfila para llegar a la MLS tras su salida de León
5
Futbol Vancouver FC vs Cruz Azul: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de ida de la Concachampions?
6
Contra ¿Qué es un matrimonio lavanda? El término que rodea la relación de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez
Te recomendamos
Charly Rodríguez destaca salida de Jorge Sánchez a Europa pensando en el Mundial 2026
Futbol
03/02/2026
Charly Rodríguez destaca salida de Jorge Sánchez a Europa pensando en el Mundial 2026
¿Cómo obtener atención médica GRATIS con la tarjeta INAPAM este 2026?
Contra
03/02/2026
¿Cómo obtener atención médica GRATIS con la tarjeta INAPAM este 2026?
Isaac Paredes y los Astros de Houston acuerdan contrato de un año
Beisbol
03/02/2026
Isaac Paredes y los Astros de Houston acuerdan contrato de un año
Super Bowl LX: ¿Cuánto cuesta un comercial en el Super Bowl 2026? Récords y precios de infarto
NFL
03/02/2026
Super Bowl LX: ¿Cuánto cuesta un comercial en el Super Bowl 2026? Récords y precios de infarto
Nicolás Larcamón, entrenador de La Máquina| IMAGO7
Futbol
03/02/2026
Nicolás Larcamón deja abierta la puerta a refuerzos de Cruz Azul antes del debut en Concachampions
¡Siempre con él! Figuras de América dedicaron mensaje a Álvaro Fidalgo en su presentación con Real Betis
Futbol
03/02/2026
¡Siempre con él! Figuras de América dedicaron mensaje a Álvaro Fidalgo en su presentación con Real Betis