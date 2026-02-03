Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Super Bowl LX: ¿A qué hora es el Show de Medio Tiempo de Bad Bunny y cuánto durará?

Bad Bunny protagonizará el Show de Medio Tiempo del Super Bowl LX./ @applemusic
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 14:37 - 03 febrero 2026
La actuación que marcará la historia del Super Bowl está cerca: te contamos cuándo se vive el espectáculo musical más esperado de la temporada.

El Super Bowl nunca es solo un evento deportivo: el espectáculo del medio tiempo genera tanta expectación como el partido mismo. Aquí te decimos cuándo podrás ver el show musical con Bad Bunny.

Bad Bunny. / AP

¿A qué hora inicia el medio tiempo del Super Bowl 2026?

El Super Bowl LX 2026 se disputará el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California (Estados Unidos). El partido está programado para iniciar a las 5:30 pm, hora centro de México.

El show de medio tiempo con Bad Bunny —que será uno de los momentos más comentados del año— comenzará tras finalizar los dos primeros cuartos del juego, usualmente alrededor de una hora y media después del inicio del partido. En México esto significa que es probable que lo veamos cerca de las 7:00 pm, aunque puede variar según cómo avance el juego.

Bad Bunny será el principal artista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, / AP

¿Cuánto durará el espectáculo de medio tiempo?

La duración del halftime show del Super Bowl suele ser de unos 12 a 15 minutos de música y producción en vivo.

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl promete muchas sorpresas. / AP

Lo que debes saber

  • Bad Bunny encabezará el espectáculo, marcando un hito cultural como uno de los primeros artistas latinos en liderar un halftime show del Super Bowl.

  • El espectáculo es tradicionalmente uno de los momentos más vistos del año en televisión, con millones de espectadores en el mundo.

La actuación del Halftime Show correrá a cargo del puertorriqueño Bad Bunny. / AP
