Futbol

¿Con contrato vitalicio? Barcelona mantendrá a Hansi Flick "hasta que él quiera", aseguró el presidente Joan Laporta

Hansi Flick en celebración con Fermín López en Champions League | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade 15:18 - 03 febrero 2026
El presidente prometió la continuidad del director técnico alemán si logra la reelección al frente de la entidad blaugrana

Hansi Flick para largo en LaLiga. Esa fue la promesa que el presidente de Barcelona, Joan Laporta, si es mantiene su puesto en las próximas elecciones del club. "Flick tendrá contrato hasta que él quiera si yo soy presidente".

"Para nosotros era importante una persona con su experiencia y sus conocimientos, pero si es un fenómeno como entrenador, lo es más como persona", fueron las palabras de Laporta en el contexto de la gala de los 120 años del diario catalán Mundo Deportivo. El directivo enfatizó lo importante que es para ellos el extécnico de Bayern Munich y de la Selección de Alemania.

Hansi Flick durante el compromiso contra Albacete en Copa del Rey | AP
"Aquel día, el de su fichaje, vimos que estábamos haciendo algo importante, porque era un entrenador de la cabeza a los pies y que sabía cómo llevar a un grupo, a un grupo de jugadores muy jóvenes con otros de experiencia. Conoce mucho al club y tendrá más experiencia. Él no quiso más años de experiencia, pero es el entrenador ideal para estos años del Barça y gracias a él estamos viviendo un momento muy dulce", añadió.

¿Cómo le ha ido a Hansi Flick con Barcelona?

El estratega alemán llegó al Barça asumió el cargo de director técnico en julio de 2024 después de dos años y medio en los Xavi Hernández estuvo al frente del equipo. En su primera temporada, Flick le regresó el título de LaLiga al conjunto blaugrana, además que se coronó en la Copa del Rey y en la Supercopa de España, corona que revalidó este año.

El gran asterisco que le quedó a la primera campaña de Hansi Flick con Barcelona fue en Champions League. A pesar de que se convirtió en uno de los equipos candidatos a quedarse con la Orejona, y que regresó a Semifinales después de siete años de quedar fuera de los cuatro mejores, el equipo quedó eliminado ante Inter de Milan en una eliminatoria de remontadas que finalizó 7-6 a favor de los italianos en tiempo extra.

Lamine Yamal en celebración de gol en el partido de Copa del Rey ante Albacete | AP
En total, entre todas las competencias, Flick ha dirigido 94 partidos, con 71 victorias, nueve empates y 14 derrotas. Tiene contrato con Barcelona hasta junio de 2027, es decir, por una temporada más además de la que actualmente está en disputa. Será el próximo 15 de marzo que se celebren las elecciones del equipo y con ello, probablemente, empiece una etapa de negociación para prolongar el contrato del estratega.

Por otra parte, en el mismo evento de Mundo Deportivo, Laporta también aprovechó para proponer el Estadio Camp Nou como sede de la Final de la Copa Mundial 2030, que se celebrará nuevamente repartida en tres países: España, Portugal y Marruecos. El presidente culé recordó que para ese momento el inmueble ya tendrá capacidad para 110 mil personas, una vez que concluyan las obras de remodelación.

"La final del Mundial 2030 me encantaría. Si la FIFA tiene en cuenta a la ciudad de Barcelona y al Barça, que tendremos el mejor estadio del mundo, esto puede ser una realidad", finalizó Laporta, que comenzó su actual mandato en 2021 con siete títulos por ahora: dos de Liga (2023 y 2025), Copa del Rey (2021 y 2025) y Supercopa de España (2023, 2025 y 2026).

Jugadores de Barcelona en celebración de gol en el partido de LaLiga contra Elche | AP
