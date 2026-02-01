Barcelona ficha a joya egipcia proveniente del Al Ahly
El FC Barcelona continúa reforzando su proyecto de cantera y futuro con la incorporación de Hamza Abdelkarim, quien llega para integrarse al Barça Atlètic bajo un acuerdo de cesión hasta el final de la temporada desde el Al Ahly, que incluye opción de compra para el conjunto blaugrana.
La operación responde a la estrategia del club de seguir captando talento joven con proyección, permitiendo al jugador adaptarse de manera progresiva al estilo de juego característico del Barça, antes de tomar una decisión definitiva sobre su continuidad a largo plazo.
Abdelkarim arribará al filial con el objetivo inmediato de sumar minutos y consolidarse como una pieza importante dentro del esquema del equipo que compite en las categorías formativas del fútbol español, donde la exigencia y el ritmo competitivo sirven como antesala al primer equipo.
¿Quién es Hamza Abdelkarim?
El delantero egipcio de 18 años destaca por su versatilidad, capacidad técnica y entendimiento del juego, cualidades que encajan con la filosofía de posesión y protagonismo con balón que se fomenta desde La Masia con miras a un proyecto a largo plazo.
La opción de compra incluida en el acuerdo le permitirá al Barcelona evaluar el rendimiento del jugador durante los próximos meses, tanto en el aspecto deportivo como en su adaptación al entorno, antes de ejercer una posible adquisición definitiva.
Para Hamza Abdelkarim, este movimiento representa una oportunidad clave en su carrera, al incorporarse a una de las estructuras formativas más reconocidas del fútbol mundial, donde numerosos talentos han dado el salto al máximo nivel.
¿Con miras al primer equipo?
El Barça Atlètic, por su parte, suma una alternativa más en su plantel de cara al cierre de la temporada, con la intención de mantener competitividad y seguir nutriendo al primer equipo con jugadores formados bajo el mismo modelo.
De esta manera, el club blaugrana reafirma su apuesta por el desarrollo de jóvenes promesas, utilizando el formato de cesión con opción de compra como una vía estratégica para construir el futuro sin perder estabilidad en el presente.