Barcelona derrota sin complicaciones al Elche en LaLiga

El FC Barcelona confirmó su buen momento al imponerse 3-1 al Elche en el Estadio Martínez Valero, en un partido intenso correspondiente a la Jornada 22. Los blaugranas sumaron tres puntos importantes como visitantes, con una actuación marcada por el control del balón y la contundencia en momentos clave del encuentro.

Desde el arranque, el equipo culé mostró su intención de imponer condiciones y encontró premio muy temprano. Lamine Yamal abrió el marcador al minuto 6 tras una jugada colectiva que terminó con asistencia de Dani Olmo, dejando en claro que el Barcelona venía decidido a golpear primero.

Lamine Yamal | AP

El Elche no tardó en reaccionar y, pese a verse superado por tramos, logró equilibrar el partido con intensidad y empuje. Al minuto 29, Álvaro Rodríguez apareció con un disparo cruzado para empatar el encuentro, levantando a la afición local y devolviendo la emoción al duelo.

Con el 1-1, el partido entró en un tramo de ida y vuelta, donde el Barcelona buscó recuperar la ventaja antes del descanso. La insistencia tuvo recompensa cuando Ferran Torres marcó el segundo gol azulgrana, permitiendo que los visitantes se fueran al vestidor con el marcador a favor.

Ferrán Torres y Dani Olmo | AP

¿Cómo se definió el partido en la primera mitad?

La primera mitad se definió por la capacidad del Barcelona para golpear en momentos puntuales y por la respuesta del Elche, que no se descompuso tras recibir el primer gol. El empate de los locales cambió el ritmo del juego, pero el cuadro catalán mantuvo la calma y encontró el 1-2 en una jugada que reflejó su calidad individual y colectiva.

Tras el descanso, el Barcelona ajustó líneas y buscó controlar el ritmo del partido desde la posesión. Elche intentó presionar más arriba, pero le costó sostener el esfuerzo ante un rival que movió el balón con paciencia y empezó a encontrar espacios con el paso de los minutos.

Barcelona | AP

El golpe definitivo llegó en el segundo tiempo con el tercer gol del Barcelona, obra de Marcus Rashford, quien apareció para cerrar una jugada ofensiva y firmar el 1-3. Con esa anotación, el conjunto blaugrana manejó el cierre del partido con mayor tranquilidad, evitando cualquier intento de reacción local.

Barcelona vence a Elche y suma tres puntos clave en LaLiga

Con este resultado, el Barcelona reforzó su posición en la parte alta de la tabla y confirmó su candidatura en la pelea por el campeonato. Elche, por su parte, mostró momentos competitivos, pero terminó pagando caro los errores defensivos ante un rival que supo ser efectivo cuando tuvo oportunidades claras.