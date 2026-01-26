Valencia presenta a Guido Rodríguez como nuevo jugador del club Che tras salir del West Ham

La novela sobre el posible nuevo destino del mediocampista argentino Guido Rodríguez llegó a su fin este lunes, cuando el Valencia FC confirmó su fichaje.

El cuadro español presentó al exjugador de las Águilas del América como nuevo jugador de la escuadra che mediante un video en las redes sociales oficiales del equipo valenciano.

Rodríguez llegó transferido del West Ham United, equipo de la Premier League al que el argentino llegó en 2024 después de una estancia de cuatro temporadas con el Real Betis Balompié.

Con el equipo londinense, Rodríguez jugó un total de 32 partidos, donde no logró anotar y solo pudo dar una asistencia en una temporada y media.

A diferencia de lo que pasó con el Betis, en España, Rodríguez jugó un total de 173 partidos, marcando nueve goles y dando cuatro asistencias.

Con América, el argentino disputó un total de 123 partidos, anotando 12 goles y dando dos asistencias, siendo el mejor rendimiento de su carrera desde que debutó con River Plate en 2016.

¿Cómo va el Valencia en LaLiga?

El equipo Che marcha en la posición 15 del campeonato español, después de 21 partidos, el cuadro español tiene cinco victorias, ha empatado ocho y ha perdido ocho encuentros.