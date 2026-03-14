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Futbol

‘Oviedo sí, Pachuca no’: Afición del Real Oviedo se pronuncia ante la gestión de Grupo Pachuca

Afición del Real Oviedo protesta contra Grupo Pachuca I @Barras_LATAM
Aldo Martínez
Aldo Martínez 15:40 - 14 marzo 2026
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La empresa mexicana se vio envuelta en un escándalo tras las múltiples protestas de la afición española

Las molestias y las protestas no cesan en la ciudad asturiana, teniendo a un enemigo único, Grupo Pachuca. Previo al duelo de la Jornada 28 entre el Real Oviedo y el Valencia, la afición del equipo recién ascendido se pronunció al respecto sobre la gestión de su dueño mayoritario. 

Protestas de la afición del Real Oviedo I @Barras_LATAM

¿Qué pasa con Grupo Pachuca?

Pese a que el consorcio mexicano logró regresar al equipo de Asturias a la máxima categoría del futbol español, su actual momento tanto en la gestión como dentro del campo no han sido las mejores.

Actualmente el equipo del video es último de la tabla y corre un alto riesgo de descender, ante esta situación los hinchas del equipo repartieron pancartas por todas las zonas aledañas al estadio Carlos Tartiere con un mensaje contundente: ‘fuera Grupo Pachuca’.

Protestas en la ciudad de Oviedo I @Barras_LATAM

Esta no es la primera vez que los fanáticos oviedistas muestran su descontento, pues anteriormente se quejaron sobre un trato ‘injusto’ a los socios del equipo, por lo que la molestias comienzan a tomar fuerza aunado al mal paso del equipo.

Además de la protestas a los alrededores de Oviedo, el fondo norte de la grada de estadio ha realizado un par de cánticos en contra de la directiva en distintos partidos del equipo, destacando la frase: ‘consejo, dimisión’.

Real Oviedo sacó un importante punto ante Espanyol | GROSBY
Real Oviedo sacó un importante punto ante Espanyol | GROSBY

Oviedo un regreso para el olvido

El cuadro del Real Oviedo se llevó los reflectores del mundo del futbol el año pasado tras volver a LaLiga después de 24 años desde su descenso en el 2000/01. Contrario a lo que se esperaba, el equipo no logró tomar protagonismo ni estar al margen de la competencia.

Actualmente se encuentran en la posición 20 de la tabla con 28 partidos jugados. El cuadro ahora dirigido por Guillermo Almada suma un total de 21 puntos, además de una racha de cuatro victorias, nueve empates y 15 derrotas.

Jugadores del Real Oviedo quieren la salvación | GROSBY
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