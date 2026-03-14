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Futbol

Obed Vargas, feliz y satisfecho tras primera titularidad con el Atlético de Madrid

Obed Vargas, Atlético de Madrid | Grosby Group
Esteban Gutiérrez 14:45 - 14 marzo 2026
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El futbolista mexicano, Obed Vargas, jugó 73 minutos en el partido de este sábado de LaLiga frente al Getafe y registró su primera titularidad con el Atlético de Madrid.

El mediocampista de 20 años partió desde el once inicial desempeñándose como interior por derecha, una posición poco habitual para él.

No obstante, su rendimiento fue destacado, especialmente en el primer tiempo, mostrando una precisión casi perfecta en pases y recuperaciones.

Obed Vargas celebrando gol del Atlético de Madrid | Grosby Group

Emocionado por su primera titularidad

Al término del compromiso, Vargas habló para el equipo de prensa del Atlético y aseguró sentirse feliz y satisfecho con los minutos sumados este sábado, los cuales espera que sigan dándole confianza.

Además, reafirmó que vestir la camiseta colchonera está siendo un sueño hecho realidad y dijo tener el objetivo de ser un jugador útil para Diego Simeone.

"Estoy muy feliz por poder aportar y porque se ganó hoy, fue un partido difícil. Todo el grupo me apoyó y me arropó".

"Dar lo mejor de mí y seguir ganando confianza con cada minuto. Todo es un sueño hecho realidad. Estar aquí, ayudar y aportar al equipo es algo que no se puede describir con palabras".

Los números de Obed Vargas vs Getafe

El mediocampista disputó un total de 73 minutos y destacó por su seguridad al momento de repartir el balón.

Vargas dejó la cancha con un 89 por ciento de precisión en sus envíos, completando 34 de 38 intentos (dos de dos en pases largos y un pase clave que terminó con un disparo en el poste).

En términos defensivos, recuperó la posesión en tres ocasiones y ganó seis de sus siete duelos. El sitio especializado, Sofascore, calificó al mexicano con 7.3, la quinta mejor puntuación de su equipo.

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