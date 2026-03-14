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Futbol

¡No vuelve! Milan deja fuera a Santiago Giménez de la convocatoria ante Lazio

Santiago Giménez, jugador del AC Milan | AP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 09:12 - 14 marzo 2026
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El mexicano aún no recibe el alta médica para regresar a las canchas a 136 días de su lesión

La recuperación de Santiago Giménez parece estar en la recta final, sin embargo, pese a los rumores que había sobre su posible vuelta a las canchas, el mexicano tendrá que esperar por lo menos una semana más para ser tomado en cuenta por el AC Milan, pues no fue incluido en la convocatoria para el próximo encuentro.

Santi Giménez está de vuelta en los entrenamientos | X: @MilanPosts

El conjunto rossoneri se medirá este domingo ante Lazio en calidad de visitante y el cuerpo técnico comandando por Massimiliano Allegri ha decidido no incluir en la convocatoria a Giménez, por lo que el mexicano no realizó el viaje y se descarta por completo su regreso de la lesión.

GIMÉNEZ VOLVERÁ A ENTRENAR CON EL PRIMER EQUIPO

Hace unos días el propio DT italiano reveló que "muy pronto" podríamos ver a Santi de vuelta a la actividad con el primer equipo, pero es un hecho que no será este domingo ante la Lazio. Pese a esto, Allegri confirmó que Giménez comenzará a reintegrarse a los entrenamientos gradualmente.

Gimenez no será convocado mañana. Hoy participará en parte del entrenamiento con el equipo. Está bien, sobre todo mentalmente, y lo necesitaremos para el final de la temporada",

El estratega del AC Milan también reveló que el delantero de la Selección Mexicana se encuentra bien mentalmente a pesar de la complicada lesión que lo ha tenido fuera casi seis cinco meses y mencionó que su regreso al equipo será vital de cara al final de temporada.

Massimiliano Allegri l AP

“Está bien, sobre todo mentalmente, y lo necesitaremos para el final de la temporada"

CASI CINCO MESES FUERA

Santiago Giménez no juega un partido oficial desde el pasado 28 de octubre, fecha en la que no pudo completar el partido ante el Atalanta por molestias en su tobillo derecho. En principio parecía que regresaría en unas semanas tras guardar reposo, pero finalmente terminó por ser operado por recomendación de los médicos del Milan, esto tras detectarse una lesión crónica en el mismo tobillo derecho.

136 días después, casi cinco meses fuera de las canchas, Giménez parece estar cada vez más cerca de recibir el alta médica para volver a ser convocado con el Milan. El mexicano tiene como objetivo regresar a la actividad lo antes posible de cara a un cierre de temporada muy importante: luchar por recuperar su puesto en el club rossoneri y estar al cien por ciento físicamente para la Copa del Mundo.

Santiago Giménez puede regresar a la actividad de Serie A | MEXSPORT
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