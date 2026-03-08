¡Milán es rossonera! Por primera vez en 15 años Milan venció al Inter en los dos derbis de la temporada

La pelea por el título de la Serie A está más vivo que nunca. El Milan de Massimiliano Allegri logró imponerse por la mínima ante el Inter de Milán para poder recortar la distancia a sólo siete puntos y así apretar la lucha por el liderato. Sin embargo, el triunfo también significó romper una mala racha de 15 años.

Un gol de Pervis Estupiñán al minuto 35 fue más que suficiente para que el cuadro rossonero se pudiera llevar el Derbi della Madonnina. Este significó el segundo triunfo del Milan ante Inter en la temporada, un logro que no conseguían desde hace 15 años.

Victorias del Milan

Previamente en la temporada Milan también consiguió el triunfo. En el partido correspondiente a la Jornada 12 del torneo liguero, Christian Pulisic marcó el único tanto para darle los tres puntos al cuadro rossonero.

A partir de aquel partido Inter hiló 15 juegos consecutivos sin perder en la competencia local, resultados que lo llevaron a el primer puesto con 10 puntos de ventaja sobre el segundo puesto. Sin embargo, hoy, volvieron a perder ante su máximo rival.

Pervis Estupiñán entregó la victoria para el Milan | AP

Primera barrida en 15 años

con el triunfo de este domingo, Milan logró ganar sus dos partidos de la Serie A contra el Inter de la temporada, un logró que no conseguían desde la campaña 2010/11, cuando su entrenador era también Massimiliano Allegri.

Massimiliano Allegri l AP

Desde aquella temporada en la que se impusieron, 1-0 y 3-0, el Inter había dominado la mayoría de los derbis. Logrando cuatro veces barrer a los rossoneros en la temporada. Además, en otras tres ocasiones logró tener ventaja con un triunfo y un empate.

Derby entre AC Milan y el Inter de Milán I AP

Milan domina el Derbi