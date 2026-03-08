Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Apunta al AC Milan? Sergio Ramos asiste al Derby della Madonnina

Sergio Ramos y el equipo del AC Milan I X:@SerieA_EN / AP
Aldo Martínez
Aldo Martínez 14:47 - 08 marzo 2026
El ex jugador de Monterrey fue captado en uno de los palcos del Estadio de San Siro

Uno de los encuentros más importantes en el mundo del futbol es el Derby della Madonna, el cual reúne a los dos históricos clubes de la Serie A, el Inter de Milán frente al AC Milan. El partido que enfrenta al primer y segundo lugar del campeonato italiano no sólo llama la atención del público local sino de múltiples estrellas del mundo.

Luka Modric en el AC Milan I AP

¿Nuevo refuerzo rossonero?

Durante la previa del Derby, las cámaras pudieron captar la presencia de uno de los grandes futbolistas de la última década, el campeón del mundo y ex capitán del Real Madrid, el español Sergio Ramos.

Sergio Ramos l IMAGO7

El ex jugador de la Liga MX fue visto en los asientos exclusivos del AC Milan disfrutando del encuentro, lo que reavivó una posible llegada del defensor español al futbol de Italia para la siguiente temporada.

Esta no es la primera vez que se relaciona al jugador con el equipo de San Siro, ya que tras su salida de los Rayados de Monterrey diversos medios lo vincularon con el equipo, sin embargo, el club no tenía interés en el defensor.

Fikayo Tomori disputando en balón ante Pio Esposito en el duelo del AC Milan vs Inter de Milán de la Serie A I AP

Sin Ramos por el momento

Actualmente Ramos permanece alejado del terreno de juego y se mantiene enfocado en negocios personales, sin embargo, el jugador ha expresado en más de una vez su deseo de volver a ponerse los botines. 

Sergio Ramos en Liga MX l IMAGO7

La presencia de Sergio Ramos en el palco del AC Milan también generó conversación en redes sociales, donde aficionados rossoneri comenzaron a especular sobre la posibilidad de ver al histórico defensor español vestido con la camiseta del club italiano. 

Aunque por ahora no existe un anuncio oficial ni negociaciones confirmadas, la visita del ex jugador de Monterrey al estadio durante el enfrentamiento ante el Inter de Milán dejó abierta la puerta a todo tipo de rumores. Mientras tanto, Ramos continúa analizando su futuro profesional y no descarta regresar a la actividad si aparece un proyecto deportivo que le resulte atractivo para cerrar su exitosa carrera en el futbol europeo

