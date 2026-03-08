Guillermo Ochoa no puede evitar la derrota y AEL Limassol cae ante Apollon

Guillermo Ochoa no pudo evitar la derrota ante el Apollon en la Jornada 25 de la Liga de Chipre tras iniciar titular con el AEL Limassol y se llevó una victoria más pese a tomar la ventaja en la primera parte; sin embargo, en cuestión de un parpadeo se vieron en desventaja.

El partido arrancó con intensidad en el Alphamega Stadium, donde el AEL mostró una postura ofensiva desde los primeros minutos. Al minuto 7, Ochoa tendría su primera intervención lanzándose al primer palo ante el disparo que no llevaba mucho peligro.

La recompensa llegó al minuto 15 gracias a Luther Singh, quien aprovechó una jugada bien construida en el área para enviar el balón al fondo de la red. Con esa anotación, el AEL tomó la ventaja y parecía controlar el ritmo del encuentro ante un Apollon que tardó en reaccionar.

AEL Limassol en Chipre l X:aelfc_official

¿Cómo fue la reacción del Apollon?

Sin embargo, en la parte complementaria el Apollon aumentó la presión ofensiva y comenzó a encerrar al AEL en su propio campo, obligando a Ochoa a intervenir en varias ocasiones para evitar la caída de su arco.

La resistencia visitante finalmente se rompió al minuto 67, cuando Pedro Marques apareció dentro del área para empatar el encuentro con un remate que dejó sin opciones al arquero mexicano, tras una jugada rápida que desordenó a la defensa.

AEL Limassol es remontado l X:aelfc_official

Apenas un minuto después llegó el golpe definitivo. Al 68’, Bruno Gaspar aprovechó el impulso anímico del conjunto local y marcó el 2-1 con un disparo que consumó la remontada del Apollon, el esférico terminó por incrustarse en la puerta tras pasar en medio de las piernas de Memo.

Balón pasa entre la piernas de Ochoa l CAPTURA

AEL Limassol se llevó derrota

En los minutos finales, el AEL intentó reaccionar, pero el marcador ya no se movió. El guardameta nuevamente tuvo otra atajada que evitó que el marcador terminara más holgado; sin embargo, no pudo evitar el revés como visita en un partido que se le salió de las manos a AEL.