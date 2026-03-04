Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Tensión en Medio Oriente alcanza a Chipre, país donde milita Guillermo Ochoa

Guillermo Ochoa con el AEL Limassol I IG:@yosoy8a
Rafael Trujillo 22:31 - 03 marzo 2026
Una base militar inglesa a 16 kilómetros de Limassol, ciudad donde reside el portero mexicano, fue atacada

La creciente tensión internacional en Medio Oriente tuvo repercusiones directas en Chipre, luego de reportes sobre un ataque contra una base militar británica en Akrotiri, situada a aproximadamente 16 kilómetros de Limassol, ciudad donde reside y desarrolla su actividad profesional Guillermo Ochoa.

De acuerdo con la información disponible, el incidente se habría producido en el contexto del conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, luego de que la base de la Royal Air Force en Akrotiri fuera utilizada como punto de apoyo para operaciones militares.

Manifestante sostiene la bandera de Irán | AP
¿La actividad de Ochoa en duda?

La cercanía geográfica entre la instalación militar y Limassol ha generado atención mediática, especialmente por la presencia de figuras públicas extranjeras que residen en la zona, como el guardameta de la Selección Mexicana.

Hasta el momento, ni el futbolista ni el club chipriota han emitido una postura oficial sobre la situación que se vive en la isla. Tampoco se han reportado afectaciones directas a la actividad deportiva, aunque el contexto regional mantiene en alerta a autoridades locales y a la comunidad internacional.

Guillermo Ochoa en la Liga de Chipre I IG:@yosoy8a

La base de Akrotiri y su papel estratégico en la región

La base de Akrotiri es una de las dos instalaciones soberanas que el Reino Unido mantiene en territorio chipriota y representa un punto estratégico para operaciones militares en Medio Oriente. Su ubicación en el Mediterráneo oriental permite una respuesta rápida ante escenarios de tensión en países vecinos y zonas de conflicto.

El ataque reportado contra esta instalación ocurrió horas después de que el primer ministro británico, Keir Starmer, anunciara que autorizaba a Estados Unidos a utilizar bases británicas para operaciones dirigidas contra depósitos de misiles iraníes. Esta decisión elevó el nivel de confrontación con Teherán y aumentó la preocupación por una posible escalada militar en la región.

Las autoridades británicas han reforzado su presencia en la zona como parte de un esfuerzo coordinado con otros aliados occidentales, ante el incremento de riesgos derivados del conflicto.

La base militar de Reino Unido en Chipre fue atacada | AP

Mientras tanto, tanto Guillermo Ochoa como el resto de los jugadores del AEL Limassol continuarán con su preparación rubo al próximo partido. Clasificados en el séptimo puesto, el equipo buscará sumar otro triunfo, ahora midiéndose al segundo lugar Apollon.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

