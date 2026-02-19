¿Ya no lo quieren? Guillermo Ochoa fuera de la convocatoria del AEL Limassol

Las consideraciones para Guillermo Ochoa parecen haber llegado a su fin. El guardameta mexicano no fue convocado en la lista de jugadores del AEL Limassol para el juego de la Liga de Chipre ante el Enosis, sin embargo, la decisión no vino del cuerpo técnico sino de la misma liga.

Guillermo Ochoa en la Liga de Chipre I IG:@yosoy8a

¿Por qué no jugará Ochoa?

El guardameta cinco veces mundialista con la Selección Mexicana, responde a su ausencia por algo meramente del reglamento, el arquero cumplirá una sanción por acumulación de tarjetas amarillas.

Guillermo Ochoa con el AEL Limassol I IG:@yosoy8a

Pese a su posición bajo los tres palos, el mexicano de 40 años llegó al límite que impone la Cyprus League, la cual es de tres tarjetas amarillas, mismas que al acumularse ameritan un partido de suspensión.

Tras la sanción de la liga contra Ochoa, su lugar será ocupado por el nicosiano, Panagiotis Kyriakou, quién funge como el segundo portero del equipo y que ha competido con el mexicano por el puesto titular desde el inicio de la temporada.

Carrera contra el tiempo

Guillermo Ochoa con AEL Limassol | IG: ael_fc_official

El guardameta canterano del América vive un gran momento en su actualidad en la Liga de Chipre, siendo uno de los porteros con mayores atajadas en el campeonato y recibiendo cada vez menos anotaciones durante el torneo, situación que podría estar llenado el ojo de Javier Aguirre rumbo a la Copa del Mundo.

Paco Memo se encuentra en una competencia directa con los arqueros mexicanos de primer nivel, donde si bien su titularidad con México en el próximo Mundial podría ser ‘imposible’, al menos su asistencia como suplente aún podría estar en jugo.

Pese a la sanción, es muy probable que el mexicano regrese con el Limassol para el duelo de la Jornada 24 ante el Apoel FC, en un duelo crucial para la parte media de la tabla durante el cierre del torneo.