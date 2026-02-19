Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Berterame recibe "bienvenida" de De Paul en el Inter Miami

Germán Berterame con Inter Miami | @InterMiamiCF
David Torrijos Alcántara 10:40 - 19 febrero 2026
El atacante es que ya recibió la documentación necesaria para jugar en Estados Unidos

Germán Berterame ya entrena al parejo de sus compañeros en el Inter Miami para encarar la temporada 2026. Durante una de las prácticas de las Garzas, el atacante vivió un momento curioso al ser víctima de la calidad de sus nuevos colegas. El argentino Rodrigo De Paul aprovechó un rondo para aplicarle un túnel que detuvo el ritmo del entrenamiento por unos segundos.

¿Qué le hicieron a Berterame en Inter de Miami?

El exjugador de Rayados intentaba recuperar la pelota con la intensidad que lo caracteriza para abandonar el centro del círculo. Sin embargo, el mediocampista campeón del mundo leyó sus movimientos y filtró el balón entre sus piernas con precisión. Berterame tardó un instante en reponerse de la acción mientras el resto del grupo continuaba con la dinámica de juego en el complejo deportivo.

La buena noticia para el atacante es que ya recibió la documentación necesaria para jugar en Estados Unidos. Tras obtener su permiso de trabajo, el cuerpo técnico podrá disponer de sus servicios para el encuentro inaugural. Su proceso de integración marcha conforme a lo planeado y se espera que tenga una participación activa desde las primeras jornadas de la liga.

Debut de Inter Miami

El debut de la escuadra de Miami será este sábado 21 de febrero cuando visiten al LAFC. Este compromiso representa un reto mayúsculo para la ofensiva de las Garzas debido al nivel del rival en turno. El equipo angelino se ha reforzado de gran manera para esta campaña y cuenta con figuras internacionales que pondrán a prueba el nivel del Inter.

Berterame podría tener sus primeros minutos oficiales en un choque que promete grandes emociones por la calidad de las plantillas. El conjunto de Los Ángeles presume en sus filas a jugadores de la talla de Heung-Min Son.

La presencia del mexicano en el campo será clave para generar espacios y aprovechar las oportunidades que generen sus compañeros en el mediocampo. Después de su paso por el futbol de México, el delantero asume este reto con la intención de consolidarse en el extranjero. Su capacidad goleadora es uno de los recursos que el Inter Miami buscará explotar durante todo el calendario.

El partido se perfila como el evento más atractivo de la primera fecha de la Major League Soccer. Los aficionados esperan ver el desempeño de las nuevas incorporaciones en un escenario de alta exigencia competitiva. Germán Berterame está listo para dejar atrás las bromas del entrenamiento y enfocarse en sumar sus primeros tres puntos con la camiseta de las Garzas.

