Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

La peculiar situación de Berterame en Miami: puede jugar pero no entrenar con Messi

Germán Berterame con Inter Miami | @InterMiamiCF
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 19:45 - 06 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Un problema de visado impide al jugador de la Selección Mexicana entrenar en Florida

Germán Berterame ha protagonizado un caso insólito desde su llegada al Inter Miami. Aunque ya debutó con el equipo y está disponible para el próximo partido contra el Barcelona de Ecuador, el delantero no puede participar en los entrenamientos en las instalaciones del club.

Javier Mascherano, técnico del equipo, explicó la extraña razón detrás de esta situación que obliga al jugador de la Selección Mexicana a prepararse por separado, aunque sí viajará con el resto de sus compañeros para el siguiente compromiso.

Germán Berterame con Inter Miami | @InterMiamiCF

Un problema de visado impide su entrenamiento

Durante una rueda de prensa, el 'Jefecito' aclaró que el problema de Berterame es de índole burocrática. A diferencia de su compañero Tadeo Allende, quien ya recibió su visa y pasaporte, el exdelantero de Rayados aún no cuenta con el permiso de trabajo necesario del gobierno de Estados Unidos.

Debido a esta restricción, Berterame no puede entrenar en las instalaciones del Inter Miami, ya que dicha actividad se considera una labor formal. "Sí estará en la convocatoria, pero por ahora no está con nosotros y no puede entrenar con nosotros", comentó Mascherano con una sonrisa.

Javier Mascherano | AP

El técnico detalló el plan a seguir: "Está en Miami entrenando apartado, con un plan que le hemos dado". A pesar de lo curioso del caso, el club aprovechará que el jugador sí puede participar en partidos fuera de territorio estadounidense. "Va a viajar a Ecuador porque fuera de Estados Unidos puede jugar y nosotros no estamos para perder el tiempo", afirmó.

Mascherano subrayó la importancia de integrar al jugador al grupo, a pesar de las limitaciones. "Necesitamos que esté con sus compañeros y que en este día y medio lo pueda compartir con ellos para ayudarle con la adaptación", recalcó.

Inter Miami | @InterMiamiCF

Mascherano elogia la incorporación de Berterame

El entrenador argentino expresó su satisfacción con los nuevos fichajes del club, destacando especialmente la llegada del atacante mexicano. "Creo que es una gran contratación, un jugador con un muy buen presente, pero también con mucho futuro porque tiene 27 años", señaló.

Tras la conquista del primer título de la MLS con Lionel Messi, Mascherano era consciente de la necesidad de reforzar la plantilla. "Germán Berterame es un perfil que buscábamos; que corra al espacio, que pueda jugar por fuera, que pueda jugar por dentro. Es un chico que también se asocia bien y bueno, es el perfil de delantero que buscábamos", concluyó.

Últimos videos
Lo Último
21:15 ¿Chivas será local? El Rebaño invade Mazatlán con su afición
21:14 Bad Bunny y Tim Cook juntos: el CEO de Apple apoya al reguetonero antes del Super Bowl 2026
21:08 ¡Súper Rayos! Necaxa golea a Atlético de San Luis en el Estadio Victoria
21:06 ¡Manita no, 'garrita'! Tigres golea a un Santos sin alma
20:40 El mexicano, Matheus Reis renueva con Fluminense y su cláusula es de 80 millones de euros, según reportes
20:35 Robert Dante Siboldi rompe el silencio sobre reemplazar a Efraín Juárez en Pumas
20:34 Chica británica conquista las redes al cambiar al Chelsea por las Chivas
19:59 ¡Cómodos con pago! Alan Pulido y Érick Gutiérrez se aferran a Chivas sin jugar
19:49 Álvaro Fidalgo: ¿Cuándo y contra quién podría jugar con la Selección Mexicana?
19:45 La peculiar situación de Berterame en Miami: puede jugar pero no entrenar con Messi
Tendencia
1
Futbol ¿Bomba en camino? Emilio Azcarraga confirmó que habrá más refuerzos en América
2
Futbol Emilio Azcárraga confirma que Estadio Banorte no estará terminado para el Mexico vs Portugal
3
Futbol Cristiano Ronaldo recibe advertencia de la Liga Saudí tras huelga con el Al-Nassr
4
Futbol Christian Ebere ya está en México para cerrar fichaje con Cruz Azul
5
Empelotados Ruso Zamogilny revienta a Maximin: ‘futbolísticamente no le pudo entregar un car… al América’
6
NFL ¿Smith Njigba festejará cómo Cuauhtémoc Blanco en el Superbowl? El guiño de Seattle Seahawks al América
Te recomendamos
¿Chivas será local? El Rebaño invade Mazatlán con su afición
Futbol
06/02/2026
¿Chivas será local? El Rebaño invade Mazatlán con su afición
Bad Bunny y Tim Cook juntos: el CEO de Apple apoya al reguetonero antes del Super Bowl 2026
Contra
06/02/2026
Bad Bunny y Tim Cook juntos: el CEO de Apple apoya al reguetonero antes del Super Bowl 2026
¡Súper Rayos! Necaxa golea a Atlético de San Luis en el Estadio Victoria
Futbol
06/02/2026
¡Súper Rayos! Necaxa golea a Atlético de San Luis en el Estadio Victoria
¡Manita no, 'garrita'! Tigres golea a un Santos sin alma
Futbol
06/02/2026
¡Manita no, 'garrita'! Tigres golea a un Santos sin alma
El mexicano, Matheus Reis renueva con Fluminense y su cláusula es de 80 millones de euros, según reportes
Futbol
06/02/2026
El mexicano, Matheus Reis renueva con Fluminense y su cláusula es de 80 millones de euros, según reportes
Robert Dante Siboldi rompe el silencio sobre reemplazar a Efraín Juárez en Pumas
Futbol
06/02/2026
Robert Dante Siboldi rompe el silencio sobre reemplazar a Efraín Juárez en Pumas