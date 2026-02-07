La peculiar situación de Berterame en Miami: puede jugar pero no entrenar con Messi

Germán Berterame ha protagonizado un caso insólito desde su llegada al Inter Miami. Aunque ya debutó con el equipo y está disponible para el próximo partido contra el Barcelona de Ecuador, el delantero no puede participar en los entrenamientos en las instalaciones del club.

Javier Mascherano, técnico del equipo, explicó la extraña razón detrás de esta situación que obliga al jugador de la Selección Mexicana a prepararse por separado, aunque sí viajará con el resto de sus compañeros para el siguiente compromiso.

Un problema de visado impide su entrenamiento

Durante una rueda de prensa, el 'Jefecito' aclaró que el problema de Berterame es de índole burocrática. A diferencia de su compañero Tadeo Allende, quien ya recibió su visa y pasaporte, el exdelantero de Rayados aún no cuenta con el permiso de trabajo necesario del gobierno de Estados Unidos.

Debido a esta restricción, Berterame no puede entrenar en las instalaciones del Inter Miami, ya que dicha actividad se considera una labor formal. "Sí estará en la convocatoria, pero por ahora no está con nosotros y no puede entrenar con nosotros", comentó Mascherano con una sonrisa.

El técnico detalló el plan a seguir: "Está en Miami entrenando apartado, con un plan que le hemos dado". A pesar de lo curioso del caso, el club aprovechará que el jugador sí puede participar en partidos fuera de territorio estadounidense. "Va a viajar a Ecuador porque fuera de Estados Unidos puede jugar y nosotros no estamos para perder el tiempo", afirmó.

Mascherano subrayó la importancia de integrar al jugador al grupo, a pesar de las limitaciones. "Necesitamos que esté con sus compañeros y que en este día y medio lo pueda compartir con ellos para ayudarle con la adaptación", recalcó.

Mascherano elogia la incorporación de Berterame

El entrenador argentino expresó su satisfacción con los nuevos fichajes del club, destacando especialmente la llegada del atacante mexicano. "Creo que es una gran contratación, un jugador con un muy buen presente, pero también con mucho futuro porque tiene 27 años", señaló.