Empelotados

Ruso Zamogilny revienta a Maximin: ‘futbolísticamente no le pudo entregar un car… al América’

Ruso Zamogilny y Allan Saint-Maximin | X:@ RusoZamogilny / IMAGO7
Aldo Martínez 15:59 - 06 febrero 2026
El analista deportivo aseguró que las acciones y actitudes del jugador francés dejan mucho que desear

El sueño y la ilusión le duró poco a la afición americanista con el fichaje de Allan Saint-Maximin. El francés hizo nada con el cuadro del América y tras casi tres meses decidió rescindir su contrato por presuntos temas de racismo. Sin embargo, una situación similar sucedió en Francia y este lo aplaudió, causando el desapruebo del Ruso Zamogilny

Saint-Maximin estaría cerca de fichar con el Lens | MEXSPORT

¿Qué pasó con Ruso y Maxmin?

Luego de que el jugador salió de México para evitar volver a vivir momentos de racismo, y convenientemente encontró equipo en Francia a los dos días, situación que despertó las sospechas y especulaciones de la prensa y el público.

Maximin llegó al Lens como una víctima de una ‘mala sociedad’, sin embargo, en su primer partido vivió un momento interesante. Cuando el francés salió de la banca para calentar, los franceses comenzaron a lanzar gritos en contra del pueblo mexicano, para sorpresa de las cámaras, el francés celebró estos ataques.

Saint Maximin con el uniforme del Lens | X: @RCLens
Las imágenes le dieron la vuelta rápidamente a la red, pues el jugador de 27 años no solo aplaudió, sino que también sonreía ante el escenario, por lo que la gente tachó de ‘hipócrita’ y ‘mentiroso’ al ex azulcrema. 

Tras lo ocurrido uno de los primeros en reprobar estas acciones fue el analista de TUDN, Damian 'Ruso' Zamogilny, quien en redes sociales se le fue con todo a Maximin, asegurando que se fue frustrado y muy sentido del equipo de Coapa y del país azteca.

“No entiendo ni madres de Francés pero el video de Saint Maximin sonriendo ante los insultos de su afición a México me parece una falta de respeto total, deja claro que se fue muy resentido del país porque futbolísticamente no le pudo entregar un carajo al América. Mala gente”, escribió el Ruso en redes.

Rumores en la salida de Maximin

Con todos los rumores sobre una posible pelea con André Jardine, una mala adaptación del país y varios desacuerdo entre el futbolista y cuerpo técnico, hacen que su salida más que ser un mensaje contra el racismo, comience a parecer un acto pretencioso a ojos de los demás.

