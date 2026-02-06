Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Daniel Aguirre llena de elogios a la 'Hormiga' González: "Su futuro es muy grande"

Aguirre ha caracterizado los juegos de Chivas por sus festejos | Imago7
Mauricio Díaz Valdivia 16:21 - 06 febrero 2026
Uno de los jugadores revelación para el Rebaño en el Clausura 2026 augura éxito en la carrera del delantero rojiblanco

La afición de Guadalajara se mantiene contenta por el liderato del equipo tras cuatro jornadas, mismo que se puede mantener en caso de que el Rebaño venza a Mazatlan, pero no solo en conjunto han tenido momentos destacados.

En el plano individual, Daniel Aguirre es uno de los que más en forma se ha mantenido, incluso modificando su posición por indicaciones de su técnico Gabriel Milito. Además, el 23 de los rojiblancos ha expresado su opinión acerca de uno de sus compañeros más destacados en los últimos torneos.

Aguirre ha anotado dos goles en el presente torneo | Imago7

Un futuro brillANTe

En una entrevista con Omar Villarreal de TV Azteca, Daniel Aguirre habló acerca de lo que ha sido el gran inicio en el Clausura 2026 para Chivas, destacando su buen momento individual, revelando el motivo de sus festejos o bien, hablando también de uno de sus compañeros: Armando 'Hormiga' González, quien ya tiene tres goles en el torneo.

Está haciendo muy bien las cosas, es un chico muy dedicado a lo que quiere. A mí me sorprende cómo hace las cosas, tiene un futuro muy grande

Durante la pregunta referente a su compañero en la delantera, entre risas 'Villa Villa' y Aguirre bromearon acerca de competirle a 'Hormiga' por el campeonato de goleo, pues por el momento, un solo gol es la diferencia entre ambos.

Las Chivas de Milito

El inicio del Clausura 2026 para Guadalajara no es solo una buena racha, pues a pesar de haber sumado ya cuatro victorias consecutivas, esto es algo que no se vivía 16 años atrás.

Festejo de 'Hormiga' en el primer partido ante Pachuca | Imago7

La última vez que el Rebaño logró sumar de tal manera fue en el torneo Bicentenario 2010 cuando de la mano de José Luis el 'Güero' Real logró ocho victorias al hilo antes de perder en la Fecha 9 en contra de Jaguares de Chiapas en un torneo que fueron eliminados en Cuartos de Final en contra de Morelia.

En cuanto al tema individual, precisamente Aguirre y González son dos de los más destacados, pues en apenas cuatro partidos, entre ambos suman cinco goles (dos de Daniel y tres de Armando), con lo que buscarán seguir con el buen paso en el duelo en contra de Mazatlán dentro de la quinta jornada.

