Marilyn Cote, la falsa psiquiatra de Puebla, es vinculada a proceso por nuevos cargos

La situación legal de Marilyn “N”, la abogada que se hizo pasar por una psiquiatra de renombre internacional durante años, se complicó aún más.

Este viernes, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) logró que un Juez de Control la vinculara a proceso por dos nuevos casos, ahora por el delito de prescripción indebida de medicamentos.

La vinculan a proceso por recetar medicamentos sin cédula médica

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó pruebas contundentes que demostraron cómo la imputada recetaba fármacos controlados a sus pacientes sin contar con cédula profesional de médico.

Esta práctica, de acuerdo con la fiscalía, ponía en grave riesgo la salud de las personas que atendía.

La mujer presumía en sus redes ser una destacada doctora /X: @Killer________

Una red de engaños desde Angelópolis

El caso de Marilyn “N” ha sido ampliamente documentado y revela una compleja trama de mentiras que operaba desde el consultorio 1706 de las Torres Médicas de Angelópolis.

La abogada no solo usurpaba una profesión, sino que además construyó una falsa imagen de prestigio para atraer a sus víctimas.

🚨Marilyn Cote, falsa psiquiatra, manipuló a uno de sus pacientes con regalos y medicamentos hasta casarse con él 💊❤️. Durante la relación, le suministraba fármacos para que la obedeciera, y al resistirse a ser inyectado, intentó convencer a su familia de ingresarlo a un… pic.twitter.com/0jFnukhU1I — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) November 11, 2024

Falsa imagen de prestigio y reconocimiento internacional

Investigaciones periodísticas previas exhibieron cómo editaba fotografías para simular entrenamientos con el FBI y aparentar vínculos con figuras del espectáculo.

Sin embargo, el engaño trascendió las redes sociales, ya que tuvo consecuencias directas y peligrosas para la salud física y mental de quienes confiaron en ella.

Logra FGE la vinculación a proceso de Marilyn N. por dos nuevos casos de presunta prescripción indebida de medicamentos al hacerse pasar por psiquiatra.#FiscalíaInforma: https://t.co/Ib2uDhgcYx pic.twitter.com/KKkRMmR8pD — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) February 6, 2026

Permanece en prisión y suma cerca de 30 denuncias