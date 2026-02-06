Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Marilyn Cote, la falsa psiquiatra de Puebla, es vinculada a proceso por nuevos cargos

Marilyn 'N' fue vinculado a proceso por dos nuevos casos/X: @RupiReportero_
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 17:10 - 06 febrero 2026
La Fiscalía del estado la señala de presuntamente recetar medicamentos controlados

La situación legal de Marilyn “N”, la abogada que se hizo pasar por una psiquiatra de renombre internacional durante años, se complicó aún más.
Este viernes, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) logró que un Juez de Control la vinculara a proceso por dos nuevos casos, ahora por el delito de prescripción indebida de medicamentos.

La vinculan a proceso por recetar medicamentos sin cédula médica

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó pruebas contundentes que demostraron cómo la imputada recetaba fármacos controlados a sus pacientes sin contar con cédula profesional de médico.


Esta práctica, de acuerdo con la fiscalía, ponía en grave riesgo la salud de las personas que atendía.

La mujer presumía en sus redes ser una destacada doctora /X: @Killer________

Una red de engaños desde Angelópolis

El caso de Marilyn “N” ha sido ampliamente documentado y revela una compleja trama de mentiras que operaba desde el consultorio 1706 de las Torres Médicas de Angelópolis.


La abogada no solo usurpaba una profesión, sino que además construyó una falsa imagen de prestigio para atraer a sus víctimas.

Falsa imagen de prestigio y reconocimiento internacional

Investigaciones periodísticas previas exhibieron cómo editaba fotografías para simular entrenamientos con el FBI y aparentar vínculos con figuras del espectáculo.


Sin embargo, el engaño trascendió las redes sociales, ya que tuvo consecuencias directas y peligrosas para la salud física y mental de quienes confiaron en ella.

Permanece en prisión y suma cerca de 30 denuncias

La defensa de la acusada, quien presumía doctorados en universidades como Harvard y Oslo, no logró refutar las pruebas presentadas por la Fiscalía, que la señalan por actuar con dolo al usurpar funciones médicas.


Ante la gravedad de los cargos, el juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que Marilyn “N” permanecerá recluida en el Penal de Ciudad Serdán.


Tras la exposición mediática del caso, el número de denuncias en su contra asciende ya a cerca de 30, interpuestas por expacientes que buscan justicia por los daños físicos y psicológicos que aseguran haber sufrido.

Estados
