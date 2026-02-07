Así puedes viajar GRATIS en el Metro y otros transportes en CDMX este 2026

Viajar por la Ciudad de México sin costo es una posibilidad real para miles de personas en 2026. Un programa del Gobierno capitalino vuelve a generar interés por los beneficios que ofrece en el transporte público y por a quiénes está dirigido. ¿De qué se trata y cómo funciona? Aquí te contamos lo que debes saber.

Este programa busca facilitar la movilidad en la Ciudad de México. / iStock

¿Qué es la Tarjeta Incluyente y quiénes pueden solicitarla?

La Tarjeta Incluyente es un beneficio que otorga el Gobierno de la Ciudad de México a personas con discapacidad permanente para garantizar su movilidad y acceso gratuito al transporte público capitalino. Este apoyo está dirigido especialmente a quienes viven en la Ciudad de México y cuentan con un certificado de discapacidad emitido por una institución de salud pública.

Personas con discapacidad podrán viajar gratis en el transporte público de la CDMX con la Tarjeta Incluyente 2026. / GOB CDMX

¿Qué requisitos necesito para tramitar la Tarjeta Incluyente?

Para solicitar este pase gratuito es necesario reunir y presentar la siguiente documentación: Ser habitante de la Ciudad de México .

Certificado de discapacidad permanente emitido por una institución de salud pública.

Identificación oficial vigente (como credencial de elector, pasaporte, entre otros).

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses.

CURP (Clave Única de Registro de Población).

Fotografía reciente del solicitante. Una vez reunidos estos documentos, el trámite puede iniciarse en línea a través de los portales oficiales del Gobierno de la CDMX o en los módulos de atención correspondientes.

El trámite de la Tarjeta Incluyente es gratuito y puede iniciarse en línea o en módulos oficiales. / iStock

¿En qué transporte puedo viajar gratis con la Tarjeta Incluyente?

Con la Tarjeta Incluyente aprobada, las personas beneficiarias pueden ingresar sin costo a diversos sistemas de transporte público de la ciudad, entre ellos: Metro

Metrobús

Trolebús

RTP (Red de Transporte de Pasajeros)

Cablebús

Tren Ligero Este beneficio no solo cubre el acceso gratis a estos servicios, sino que también puede incluir otros apoyos complementarios como descuentos en servicios públicos o en trámites oficiales para personas con discapacidad.

La Tarjeta Incluyente ofrece acceso gratuito a Metro, Metrobús, Trolebús, RTP, Cablebús y Tren Ligero. / iStock

¿Cómo es el proceso de solicitud paso a paso?