Así puedes viajar GRATIS en el Metro y otros transportes en CDMX este 2026
Viajar por la Ciudad de México sin costo es una posibilidad real para miles de personas en 2026. Un programa del Gobierno capitalino vuelve a generar interés por los beneficios que ofrece en el transporte público y por a quiénes está dirigido. ¿De qué se trata y cómo funciona? Aquí te contamos lo que debes saber.
¿Qué es la Tarjeta Incluyente y quiénes pueden solicitarla?
La Tarjeta Incluyente es un beneficio que otorga el Gobierno de la Ciudad de México a personas con discapacidad permanente para garantizar su movilidad y acceso gratuito al transporte público capitalino.
Este apoyo está dirigido especialmente a quienes viven en la Ciudad de México y cuentan con un certificado de discapacidad emitido por una institución de salud pública.
¿Qué requisitos necesito para tramitar la Tarjeta Incluyente?
Para solicitar este pase gratuito es necesario reunir y presentar la siguiente documentación:
Ser habitante de la Ciudad de México.
Certificado de discapacidad permanente emitido por una institución de salud pública.
Identificación oficial vigente (como credencial de elector, pasaporte, entre otros).
Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses.
CURP (Clave Única de Registro de Población).
Fotografía reciente del solicitante.
Una vez reunidos estos documentos, el trámite puede iniciarse en línea a través de los portales oficiales del Gobierno de la CDMX o en los módulos de atención correspondientes.
¿En qué transporte puedo viajar gratis con la Tarjeta Incluyente?
Con la Tarjeta Incluyente aprobada, las personas beneficiarias pueden ingresar sin costo a diversos sistemas de transporte público de la ciudad, entre ellos:
Metro
Metrobús
Trolebús
RTP (Red de Transporte de Pasajeros)
Cablebús
Tren Ligero
Este beneficio no solo cubre el acceso gratis a estos servicios, sino que también puede incluir otros apoyos complementarios como descuentos en servicios públicos o en trámites oficiales para personas con discapacidad.
¿Cómo es el proceso de solicitud paso a paso?
Reúne los documentos exigidos: identificación, comprobante de domicilio, CURP y certificado de discapacidad.
Accede al portal del Gobierno de CDMX y entra con tu cuenta “Llave CDMX”, o crea una si no la tienes.
Sube tus documentos escaneados o en fotografía legible para que sean validados por la autoridad.
Espera la notificación de aprobación y luego selecciona el módulo donde recogerás tu Tarjeta Incluyente.
Acude al módulo con tus documentos originales para finalizar el trámite y activar tu pase.
El trámite es gratuito, y en caso de robo o extravío, puede solicitarse la reexpedición del plástico para continuar con el uso de los beneficios.