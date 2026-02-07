Super Bowl LX: ¿Cuánto ganará Bad Bunny por su participación en el Half Time Show?

Tan solo un par de días separan a Bad Bunny de su actuación en el Medio Tiempo del Super Bowl LX, pero uno de los temas que le generan preguntas a la gente aún no se ha resuelto: ¿Cuánto ganará Benito por su aparición?

El duelo entre Seattle Seahawks y New England Patriots tendrá lo que podría ser uno de los shows más representativos dentro del Súper Domingo.

Benito será parte del Half Time Show | AP

¿Cuánto ganará Benito?

A la afición del futbol americano o afición externa que solamente verá el evento por la aparición de Bad Bunny le interesa saber la cantidad de dinero que el artista generará por estar presente en Santa Clara.

Realmente los artistas que se presentan en el show del Medio Tiempo de los Super Tazones no reciben un pago como tal; sin embargo, algo de lo que sí generan ganancias en cantidades millonarias es como tal en la exposición que dicho evento les otorga, pues de inmediato sus canciones se ponen en el ojo del público y las cuentas de los cantantes crecen inmediatamente.

Benito fue el ganador del Grammy al álbum del año | AP

Es así que, a pesar de ser un artista mundialmente conocido, la entrada de dinero que tiene se basa en lo que ya están escuchando de él y lo que escucharán después los fanáticos, tomando en cuenta también que Apple Music es el presentador de los shows desde 2023.

The Weeknd, el artista que pagó por poder participar

Fue en 2021 cuando todo el tema de las ganancias dio una vuelta, pues The Weeknd, encargado del Medio Tiempo en el duelo entre Tampa Bay y Kansas City pagó por poder ser parte del Half Time.

La información alrededor de este tema indica que el artista norteamericano desembolsó de su propio dinero alrededor de siete millones de dólares para poder presentar su espectáculo completo.

El anuncio de Bad Bunny en el SB ha sido controversial | AP