¿Dónde ver el show de Kid Rock en el Super Bowl 2026? Presentación alternativa a la de Bad Bunny

La cuenta regresiva para el Super Bowl 2026 ya comenzó y aunque la expectativa crece por el duelo entre Seahawks y Patriots, el show de medio tiempo también genera debate.

La NFL eligió a Bad Bunny como protagonista del Halftime Show, lo que desató críticas entre sectores conservadores. Ante esto, la organización Turning Point USA anunció un espectáculo alterno encabezado por Kid Rock.

La propuesta se llama All-American Halftime Show y contará también con la participación de Brantley Gilbert, Lee Brice y Gabby Barrett, artistas con un perfil musical más alineado al country y rock.

Kid Rock organizó junto a otros artistas un show alternativo al de Bad Bunny / FB: @kidrock

¿A qué hora es y dónde verlo?

Este show paralelo se transmitirá el mismo domingo 8 de febrero, al mismo tiempo que el espectáculo oficial, aunque sin horario exacto confirmado. Se estima que podría arrancar entre 7:00 y 7:30 de la noche (hora del centro de México), justo cuando termina la primera mitad del partido.

Quienes deseen ver este Halftime alternativo podrán hacerlo en vivo y gratis a través de las plataformas oficiales de Turning Point USA:

La presentación se podrá ver en línea y por las redes sociales / FB: @kidrock

¿Por qué nació este show alternativo?

La polémica surgió después de que el expresidente Donald Trump criticara la elección de Bad Bunny como cabeza del show, al considerar que no representaba los valores “americanos”. En respuesta, TPUSA organizó un espectáculo “más tradicional”, que muchos ya describen como una muestra de la polarización cultural actual en EE.UU.