Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver Atlas vs Pumas?

El Atlas se enfrentará al Club Universidad Nacional en un emocionante partido correspondiente a la Liga MX. El encuentro está programado para el 8 de febrero de 2026 a las 19:05 horas en el Estadio Jalisco. Este duelo promete ser uno de los más atractivos de la jornada, al enfrentar a dos equipos que se encuentran en la parte alta de la tabla.

¿Cómo llegan Atlas y Pumas al partido?

Los Rojinegros ocupan actualmente la tercera posición de la Liga MX con 9 puntos tras cuatro jornadas disputadas, que muestran un sólido arranque de temporada con tres victorias y una derrota. Por su parte, los Pumas de la UNAM se ubican justo detrás, en el cuarto puesto con 8 puntos en el mismo número de partidos.

Jugadores de Pumas tras finalizar el encuentro ante San Diego | IMAGO7

El Atlas llega a este encuentro con un buen momento, luego de ganar tres de sus últimos cinco partidos. Por su parte, el Club Universidad Nacional presenta un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Los Pumas vienen de una dolorosa derrota en la Copa de Campeones de la CONCACAF ante San Diego.

En los últimos cinco enfrentamientos directos entre ambos equipos, el Club Universidad Nacional ha dominado con dos victorias y tres empates. El encuentro más reciente se disputó el 31 de agosto de 2025, con victoria para los Pumas por 1-0 en su estadio. Anteriormente, el 26 de enero de 2025, igualaron sin goles también en el Estadio Universitario.

Atlas en Liga MX | IMAGO7

¿Dónde ver Atlas vs Pumas?

Fecha: Sábado 7 de febrero

Sábado 7 de febrero Hora: 19:05 horas del centro de México

19:05 horas del centro de México Lugar: Estadio Jalisco

Estadio Jalisco Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX