Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver Atlas vs Pumas?

Atlas recibe a Pumas en la Jornada 5 del Clausura 2026 | RÉCORD
David Torrijos Alcántara 14:39 - 06 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Los Rojinegros llegan con 9 puntos tras ganar tres de sus últimos cinco partidos, mientras que los universitarios suman 8 unidades y destacan por su potencial ofensivo

El Atlas se enfrentará al Club Universidad Nacional en un emocionante partido correspondiente a la Liga MX. El encuentro está programado para el 8 de febrero de 2026 a las 19:05 horas en el Estadio Jalisco. Este duelo promete ser uno de los más atractivos de la jornada, al enfrentar a dos equipos que se encuentran en la parte alta de la tabla.

¿Cómo llegan Atlas y Pumas al partido?

Los Rojinegros ocupan actualmente la tercera posición de la Liga MX con 9 puntos tras cuatro jornadas disputadas, que muestran un sólido arranque de temporada con tres victorias y una derrota. Por su parte, los Pumas de la UNAM se ubican justo detrás, en el cuarto puesto con 8 puntos en el mismo número de partidos.

Jugadores de Pumas tras finalizar el encuentro ante San Diego | IMAGO7

El Atlas llega a este encuentro con un buen momento, luego de ganar tres de sus últimos cinco partidos. Por su parte, el Club Universidad Nacional presenta un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Los Pumas vienen de una dolorosa derrota en la Copa de Campeones de la CONCACAF ante San Diego.

En los últimos cinco enfrentamientos directos entre ambos equipos, el Club Universidad Nacional ha dominado con dos victorias y tres empates. El encuentro más reciente se disputó el 31 de agosto de 2025, con victoria para los Pumas por 1-0 en su estadio. Anteriormente, el 26 de enero de 2025, igualaron sin goles también en el Estadio Universitario.

Atlas en Liga MX | IMAGO7

¿Dónde ver Atlas vs Pumas?
  • Fecha: Sábado 7 de febrero
  • Hora: 19:05 horas del centro de México
  • Lugar: Estadio Jalisco
  • Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX
Jugadores de Pumas tras la goleada ante San Diego FC en la Concachampions | MEXSPORT
Jugadores de Pumas tras la goleada ante San Diego FC en la Concachampions | MEXSPORT
Últimos videos
Lo Último
15:59 Ruso Zamogilny revienta a Maximin: ‘futbolísticamente no le pudo entregar un car… al América’
15:58 Selección de Naturalizados: El Tri podría llevar a cuatro no nacidos en México en la Copa del Mundo
15:49 Livia Brito vinculada a proceso por falsedad de declaraciones
15:47 ¡CAYÓ LA LEY! Detienen a falsos ‘barrenderos’ que robaron a familia en San Juan de Aragón
15:30 Este será el nuevo formato de Concacaf para clasificar a la Copa del Mundo del 2030
15:07 Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Querétaro vs León? EN VIVO
15:04 DRAKE MAYE se quedó con las manos vacías en los NFL HONORS
15:01 ¿Infidelidad? Bianca Censori aclara cómo empezó su romance con Kanye West
15:00 ¿Bad Bunny en peligro? Mhoni Vidente predice que podría ser víctima de un atentado
14:57 Emilio Azcárraga habló sobre Álvaro Fidalgo: "Está en las páginas históricas del América"
Tendencia
1
Futbol Oficial: Igor Lichnovsky deja América y jugará en Europa
2
Futbol Mateusz Bogusz sobre su salida de Cruz Azul: "Habría que preguntarle a personas dentro del club"
3
Futbol Cristiano Ronaldo recibe advertencia de la Liga Saudí tras huelga con el Al-Nassr
4
Futbol ¡Refuerzo azulcrema! América ficha importante delantero de la MLS
5
Futbol Christian Ebere ya está en México para cerrar fichaje con Cruz Azul
6
Futbol ¡Oficial! Vitinho deja a los Xolos y firma con grande de Brasil
Te recomendamos
Ruso Zamogilny revienta a Maximin: ‘futbolísticamente no le pudo entregar un car… al América’
Empelotados
06/02/2026
Ruso Zamogilny revienta a Maximin: ‘futbolísticamente no le pudo entregar un car… al América’
Selección de Naturalizados: El Tri podría llevar a cuatro no nacidos en México en la Copa del Mundo
Futbol
06/02/2026
Selección de Naturalizados: El Tri podría llevar a cuatro no nacidos en México en la Copa del Mundo
Livia Brito vinculada a proceso por falsedad de declaraciones
Contra
06/02/2026
Livia Brito vinculada a proceso por falsedad de declaraciones
¡CAYÓ LA LEY! Detienen a falsos ‘barrenderos’ que robaron a familia en San Juan de Aragón
Contra
06/02/2026
¡CAYÓ LA LEY! Detienen a falsos ‘barrenderos’ que robaron a familia en San Juan de Aragón
Este será el nuevo formato de Concacaf para clasificar a la Copa del Mundo del 2030
Futbol
06/02/2026
Este será el nuevo formato de Concacaf para clasificar a la Copa del Mundo del 2030
Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Querétaro vs León? EN VIVO
Futbol
06/02/2026
Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Querétaro vs León? EN VIVO