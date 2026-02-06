Antonio Campos, hijo del legendario Jorge Campos, ficha por el Inter Toronto FC

El joven portero Antonio Campos ha dado un salto significativo en su carrera al firmar su primer contrato profesional con el Inter Toronto FC de la Premier League de Canadá, siguiendo así los pasos de su padre, el icónico guardameta mexicano Jorge Campos.

Antonio Campos con su papá y Ricardo Ferretti | X: @record_mexico

Con 19 años, el arquero se une al club canadiense como una promesa a futuro. El equipo destacó en su anuncio oficial que Campos posee no solo condiciones físicas y técnicas, sino también "una mentalidad marcada por la resiliencia, la disciplina y la ambición".

Formación y primeros pasos en el futbol

Nacido en Red Deer, Alberta, Antonio Campos inició su desarrollo deportivo y académico en la Universidad Estatal de California, Fullerton, que compite en la exigente División I de la NCAA. Este entorno le permitió pulir sus habilidades en un sistema de alta competencia.

Su primer contacto con el Inter Toronto FC se produjo a los 17 años, cuando entrenó con el equipo y dejó una impresión positiva. Ahora, regresa para comenzar formalmente su trayectoria en el fútbol de élite.

Con una estatura de 1.85 metros, Campos es un portero ágil, con buenos reflejos y una notable habilidad para jugar con los pies, características esenciales para un guardameta moderno en pleno desarrollo.

Presentación de Campos | Inter Toronto

¿Qué dicen de Campos al interior del club?

El entrenador del Inter Toronto, Mauro Eustáquio, ha expresado su respaldo al joven portero, destacando su sólida formación y su actitud profesional.

“Es fácil de entrenar, está concentrado y ha demostrado una gran disposición para aprender”, afirmó Eustáquio. “Este es un primer paso importante en su trayectoria profesional, y creemos que nuestro entorno le permitirá seguir desarrollándose al ritmo adecuado”, concluyó el técnico, mostrando su confianza en el potencial de Campos.