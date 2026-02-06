Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Cuándo y dónde ver el Pachuca vs Bravos de Juárez?

Pachuca vs FC Juárez l RÉCORD
Ramiro Pérez Vásquez 17:32 - 06 febrero 2026
Los fronterizos se meten a la bella airosa en la Jornada 5

Los Tuzos del Pachuca se preparan para recibir a los FC Juárez en uno de los duelos que dará continuidad a la Jornada 5 del Clausura 2026, un partido que promete intensidad en el Estadio Hidalgo y que puede marcar el rumbo de ambos equipos en este arranque de campeonato.

Pachuca llega a este compromiso con la necesidad de hacerse fuerte en casa, un escenario que históricamente le ha dado puntos clave. El conjunto hidalguense ha mostrado pasajes de buen futbol en las primeras jornadas, aunque aún busca mayor regularidad para meterse de lleno en los puestos protagonistas de la tabla general.

Idrissi con Pachuca I IMAGO7

Del otro lado, Bravos de Juárez afronta una visita complicada, consciente de que sumar fuera de casa siempre representa un reto mayor. El equipo fronterizo ha tenido un inicio irregular, pero ha dejado destellos de competitividad que le permiten ilusionarse con rescatar unidades ante un rival tradicionalmente complicado.

¿Qué esperar del juego? 

La clave del partido podría pasar por el mediocampo, donde Pachuca intentará imponer su dinámica y velocidad para generar superioridad, mientras que Juárez apostará por el orden táctico y las transiciones rápidas para sorprender a la defensa local. El duelo estratégico entre ambos entrenadores será fundamental.

FC Juárez en su derrota ante Cruz Azul I IMAGO7

En el aspecto ofensivo, los Tuzos buscarán capitalizar el apoyo de su afición y la profundidad por las bandas, una de sus principales armas. Juárez, por su parte, intentará aprovechar cualquier desajuste defensivo y los balones detenidos, un recurso que suele ser determinante en partidos cerrados.

La presión también será un factor importante. Pachuca sabe que dejar puntos en casa podría complicar sus aspiraciones tempranas en el torneo, mientras que Bravos entiende que un buen resultado como visitante puede significar un impulso anímico clave para lo que resta del Clausura 2026.

José Zúñiga en el partido entre América y Pachuca de la Jornada 3 del Clausura 2026 | IMAGO7
José Zúñiga en el partido entre América y Pachuca de la Jornada 3 del Clausura 2026 | IMAGO7

¿Cuál es el historial?

En el historial reciente, los enfrentamientos entre ambos equipos han sido disputados y con marcadores ajustados, lo que anticipa un choque parejo y de alta intensidad, donde los detalles y la contundencia frente al arco pueden inclinar la balanza.

Así, Pachuca y Bravos de Juárez se citan en un duelo que promete emociones y buen futbol, con tres puntos en juego que pueden ser determinantes en la Jornada 5 del Clausura 2026, en una Liga MX que apenas comienza a tomar forma, pero que ya exige resultados inmediatos.

Fecha: 7 de febrero

Hora: 07:06

Estadio: Hidalgo

Transmisión: FOX One

