¡Ya es de La Pandilla! Uros Durdevic es registrado con Rayados de Monterrey

Uroš Đurđević fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Rayados de Monterrey y ya quedó registrado ante la Liga MX, por lo que está habilitado para ser considerado este sábado en el duelo frente al América.

El delantero serbio se convierte en una de las apuestas ofensivas del conjunto albiazul para reforzar el ataque en este Clausura 2026.

Uros Durdevic, nuevo jugador de Rayados | MEXSPORT

¿Cómo llega Djuka a Rayados?

'Djuka' llega procedente del Atlas, equipo con el que disputó las primeras cuatro jornadas del torneo, por lo que arriba a Monterrey con ritmo de competencia.

Incluso, dejó su huella con dos anotaciones en el arranque del campeonato, números que respaldan la expectativa que genera su incorporación a La Pandilla.

Uros Durdevic, nuevo jugador de Rayados | MEXSPORT

Ya puede debutar

Đurđević ya trabajó bajo las órdenes de Domènec Torrent y tuvo sus primeros entrenamientos con el plantel.

Portará el dorsal número 20 y apunta a convertirse en una pieza importante en el esquema rayado, comenzando con la posibilidad de sumar minutos en uno de los partidos más atractivos de la Jornada 5 ante las Águilas.